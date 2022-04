Tedesco: "Wir wollen das zweite Finale holen"

Domenico Tedesco weist die Favoritenrolle vor dem Duell gegen die Glasgow Rangers von sich. Der RB-Coach ist dennoch zuversichtlich, ein weiteres Highlight setzen zu können.

Domenico Tedesco kann sich von den Anhängern des aktuellen Gegners ein persönliches Bild verschaffen. Die Feierfreudigkeit der Anhänger der Glasgow Rangers wird der Trainer von RB Leipzig nämlich wohl hautnah erleben, weil sich eine Abordnung von ihnen in dem Hotel einquartiert hat, in dem Tedesco seit seinem Amtsantritt in Leipzig logiert.

Tedesco will von Favoritenrolle nichts wissen

Die nötige Ruhe, mit der er sein Team auf das Halbfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! auf kicker.de) einstimmen wird, die dürfte indes nicht gefährdet sein. Und eine konzentrierte Vorbereitung tut Not. RB wird zwar im Duell mit dem aktuellen schottischen Meister als Favorit gehandelt, doch Tedesco will davon bei seiner Vorausschau davon nichts wissen. Inklusive der (verpassten) Champions-League-Qualifikation haben die Rangers im bisherigen Saisonverlauf zwar sechs internationale Begegnungen verloren, "aber man muss sehen, wie sie verloren haben", so der 36-Jährige bei der Spieltags-Pressekonferenz am Mittwochvormittag. Zudem habe der schottische Traditionsklub im Gegenzug "Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb gehauen, und das sagt sehr viel aus".

Der RB-Coach erwartet "eine physisch sehr starke Mannschaft, die es schafft, wenn man sich auf ihr Spiel einlässt, jeden Gegner schlagen kann." Die Rangers seien "körperlich sehr stark und sehr stark über die Flügel", wobei Tedesco vor allem in Linksaußen Ryan Kent einen Spieler sieht, "der herausragt". Doch Glasgow habe noch weitere Qualitätsspieler, weswegen auch das Fehlen des verletzten Mittelstürmers Kemar Roofe nicht zwingend ein Vorteil für Leipzig sein müsse.

Doch bei RB sind sie nach den Erfolgen der vergangenen Wochen und Monate selbstbewusst genug, um mit großer Zuversicht in die Duelle mit dem schottischen Traditionsklub zu gehen. Und das, obwohl Leipzig am vergangenen Wochenende in der Liga schlecht spielte und durch das 1:2 gegen den 1. FC Union Berlin erstmals nach 15 Pflichtspielen ohne Niederlage wieder besiegt wurde. "Überhaupt nicht", antwortet Tedesco auf die Frage, ob er sich nach den vielen englischen Wochen und den vielen Highlight-Spielen Sorgen um die mentale und physische Disposition seiner Mannschaft Sorgen mache. "Alle drei Tage zu spielen, das ist ein Privileg, das wir uns erarbeitet haben", betont der RB-Trainer, der eher der Ansicht ist, dass die sich jagenden Höhepunkte sein Team beflügeln. Im DFB-Pokal-Finale stehen die Sachsen ja schon, "und wir wollen das zweite Finale holen", sagt Tedesco. Er geht jedenfalls davon aus, dass sein Team gerüstet ist, um im Duell mit den Rangers zu bestehen: "Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, nach einem Highlight nochmal ein Highlight zu setzen."

Trio fehlt gesperrt

Auch Linksverteidiger Angelino glaubt an die mentale Kraft, die RB in den vergangenen Wochen aufgebaut hat. "Wir sind sehr gut drauf seit Januar", sagt der Linksverteidiger, "wir sind sehr erfreut, diese Chance zu haben. Denn man darf nicht vergessen, wo wir herkommen. Wo wir jetzt stehen, das ist schon erstaunlich." Der Erfolgsstory seit Januar will RB nun ein weiteres Kapitel hinzufügen. Allerdings müssen die Leipziger am Donnerstag ohne Willi Orban, Mohamed Simakan und Kevin Kampl auskommen, die allesamt nach der 3. Gelben Karte gesperrt sind.