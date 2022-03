Tedesco: "Wir nehmen die Favoritenrolle an"

In das Pokal-Viertelfinale bei Zweitligist Hannover 96 geht RB Leipzig als Favorit - wie nach dem Aus der Bayern und von Dortmund auch auf den Gewinn des Wettbewerbs.

RB-Coach Domenico Tedesco sagte denn auch bei der Pressekonferenz zur Partie am Dienstag: "Wir nehmen die Favoritenrolle an." Allerdings stellte Leipzigs Trainer klar, dass ein Weiterkommen am Mittwochabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Hannover kein Selbstläufer sei. 96, das zuletzt unter dem neuen Trainer Christoph Dabrowski aus neun Ligapartien 20 Punkte verbucht hat, habe zuletzt die Bilanz eines Tabellenersten erzielt, so Tedesco, und verfüge über reichlich individuelle Qualität und auch Bundesligaerfahrung. Der Leipziger Coach denkt da neben Torhüter Ron-Robert Zieler zuvorderst an den ehemaligen RB-Kapitän Dominik Kaiser, den im Winter von Union Berlin gekommenen Stürmer Cedric Teuchert oder auch an die aufstrebenden Offensivkräfte Linton Maina (22) und Maximilian Beier (19). Deswegen sei RB Favorit, "aber nur auf dem Papier", so Tedesco.

Dennoch besteht für den 36-Jährigen sowie sein Team kein Zweifel daran, dass die Hürde Hannover übersprungen werden soll. Dass der Rasen in der Arena des Zweitligisten zuletzt merklich in Mitleidenschaft gezogen wurde und wohl nicht in bestem Zustand sein wird, hat Tedesco mit seiner Mannschaft thematisiert. "Wir haben am Montag darüber gesprochen", sagte er. Und auch darüber, "ob der Platz ein Grund sein kann, wenn man das Halbfinale nicht erreicht". Die Antwort sei eindeutig ausgefallen, so der RB-Coach. "Das darf kein Alibi sein."

Tedesco zu Halstenberg: "Es ist möglich, dass er in Hannover ein paar Minuten kriegt"

Personell kann Tedesco aus dem Vollen schöpfen. Zurzeit sind alle Akteure seines Kaders verfügbar. Auch Marcel Halstenberg. Der 30 Jahre alte Verteidiger, der aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme in dieser Saison noch keine Pflichtspiel-Minute bestritten hat, könnte bei seinem Heimatverein vielleicht zu seinem Comeback kommen. Tedesco sagt jedenfalls: "Es ist möglich, dass er in Hannover ein paar Minuten kriegt."