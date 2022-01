Tedesco vor seiner Fan-Premiere: "Der Pokal ist ultra-wichtig"

Es dürfen zwar nur 1000 Zuschauer in die Red-Bull-Arena, doch auch diese vergleichsweise dürftige Kulisse im Pokal-Achtelfinale zwischen RB Leipzig und Hansa Rostock bildet für Domenico Tedesco einen ganz besonderen Rahmen.

Nach den jeweils mit einem 4:1 siegreichen Geisterspielen gegen Mönchengladbach und Mainz werden seinem dritten Heim-Auftritt als RB-Trainer erstmals heimische Anhänger beiwohnen. "Zum ersten Mal werde ich Fans im Stadion begegnen, darauf freue ich mich. Das tut schon gut und ist immerhin ein Anfang", sagte der Coach bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Gegen den abstiegsgefährdeten Zweitligisten sind die Leipziger klarer Favorit, und Tedesco machte deutlich, welch großen Stellenwert der Wettbewerb für ihn hat. "Der Pokal-Wettbewerb ist für mich persönlich ultra-wichtig. Wir möchten unbedingt ins Viertelfinale kommen, entsprechend bereiten wir uns physisch und mental vor." Auch deshalb wird Tedesco allenfalls sehr sparsam rotieren: "Grundsätzlich wollen wir ganz klare Signale an jeden einzelnen Spieler senden, dass uns der Wettbewerb wichtig ist."

Keine Experimente: Gulacsi steht im Tor

So wird auch Kapitän und Stammkeeper Peter Gulacsi zwischen den Pfosten stehen und nicht seinem Ersatzmann Josip Martinez Platz machen. Der Spanier durfte unter Tedesco-Vorgänger Jesse Marsch im Zweitrunden-Spiel beim Regionalligisten Babelsberg 03 (1:0) das Leipziger Tor hüten.

Für die in der Meisterschaft weit abgeschlagenen Sachsen ist der Pokal der schnellste Weg, den ersehnten ersten Titel der Vereins-Geschichte zu gewinnen. Zweimal bereits erreichten sie das Endspiel in Berlin: 2019 war der FC Bayern als 3:0-Sieger eine Nummer zu groß, vor acht Monaten endete Julian Nagelsmanns RB-Abschiedsspiel mit einer 1:4-Packung.

Szoboszlai könnte in Wolfsburg zum Thema werden

"Wir bereiten uns auf Hansa vor, als wenn es ein Bundesligaspiel wäre", drückte Tedesco seine Wertschätzung für die zuletzt in sechs Liga-Spielen sieglosen Rostocker aus: "Sie machen einige Sachen richtig gut." Dazu zählt Tedesco die Standardsituationen, vor allem Eckbälle und weite Einwürfe in den Strafraum.

Ersetzen muss Tedesco neben den Langzeit-Verletzten Marcel Halstenberg und Emil Forsberg sowie den Afrika-Cup-Teilnehmern Amadou Haidara und Ilaix Moriba auch Dominik Szoboszlai. Der ungarische Mittelfeldspieler hatte sich am Samstag beim Warmmachen vor dem Punktspiel in Stuttgart eine laut Tedesco "leichte Zerrung" im Oberschenkel zugezogen. "Wir sind froh, dass er Glück im Unglück hatte", so der Coach. Bei optimalem Heilungsverlauf könnte Szoboszlai nach Einschätzung seines Trainers bereits am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg "wieder ein Thema sein".