Tedesco vor Frankfurt: "Das macht die Vorbereitung ein bisschen schwierig"

RB Leipzig befindet sich zurzeit sportlich im Hoch. Mit 22 Punkten nach neun Partien sind die Sachsen Erster der Rückrunden-Tabelle. Im Heimspiel am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) soll die Erfolgsserie anhalten.

Die Vorbereitung auf das Kräftemessen mit den Adlerträgern wird laut RB-Coach Domenico Tedesco ein wenig erschwert. Und zwar dadurch, dass die Eintracht am Donnerstag im Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Betis in die Verlängerung musste und es somit durchaus möglich ist, dass Tedescos Frankfurter Kollege Oliver Glasner rotieren wird.

"Das macht die Vorbereitung ein bisschen schwierig, weil wir genau das nicht wissen", sagte Tedesco bei der Spieltags-Pressekonferenz am Freitagnachmittag. Dass den Frankfurtern die 120 Minuten vom Donnerstag in den Knochen stecken, könnte sich als Vorteil für RB erweisen. Allerdings, fügt Tedesco an, könnten der Viertelfinal-Einzug der Eintracht sowie die Umstände seines Zustandekommens auch "Kräfte frei setzen".

Filip flankt aus jeder Situation. Domenico Tedesco über Filip Kostic

Grundsätzlich begegnet Tedesco den Frankfurtern mit Respekt. "Das ist eine robuste Mannschaft, eine körperliche Mannschaft", sagte er. Vor allem die Innenverteidiger Tuta, Martin Hinteregger und Evan Ndicka "machen das richtig gut. Sie verteidigen mutig und nach vorne." Und dann sei da natürlich noch Filip Kostic. "Filip flankt aus jeder Situation", betonte Tedesco, "seine Qualitäten sind unbestritten." Für sein Team komme es auch darauf an, die Flanken des serbischen Flügelflitzers zu verhindern, und wenn sie denn kämen "eine gute Box-Verteidigung" an den Tag zu legen.

Trotz der Qualitäten des Gegners und des Umstands, dass RB in den vergangenen vier Liga-Duellen mit der Eintracht keinen Sieg gelandet hat (drei Unentschieden, eine Niederlage), sind sie im Leipziger Lager zuversichtlich, die aktuelle Erfolgsserie - sechs Siege und zwei Remis aus den vergangenen acht Pflichtspielen ohne Niederlage - fortsetzen zu können.

Vor allem die Offensivwucht mit einem Christopher Nkunku in Topform ist ein Pfund, mit dem RB derzeit wuchern kann. 27 Tore haben die Sachsen bereits in der Rückrunde erzielt und somit nur zwei weniger als in der gesamten Hinserie. Das soll die Grundlage dafür bilden, dass RB am Sonntag den ersten Sieg gegen Frankfurt seit dem 25. August 2019 erringt. Damals gewann RB am 2. Spieltag der Saison 2019/20 gegen die Eintracht zu Hause 2:1 (Tore: Yussuf Poulsen, Timo Werner - Goncalo Paciencia).

Fragezeichen hinter Klostermann

Personell kann Tedesco beinahe aus dem Vollen schöpfen. Lediglich hinter dem Einsatz von Lukas Klostermann steht noch ein Fragezeichen. Der Nationalverteidiger, der von Bundestrainer Hansi Flick für die anstehenden Partien gegen Israel und in den Niederlanden nicht berufen wurde, hatte vor dem jüngsten 6:1 in Fürth beim Aufwärmen wegen muskulärer Probleme passen müssen.

Am Samstag soll Klostermann noch mal "angetestet" (Tedesco) werden, "und wenn es gut ausschaut, ist er im Kader dabei", so der RB-Coach, der am Freitag kurz auch schon den Blick auf das Viertelfinale der Europa League richtete. "Ein schweres Los", antwortete Tedesco auf die Frage, wie er den Gegner Atalanta Bergamo einschätze. Das Team seines Kollegen Gian Piero Gasperini sei "eine sehr organisierte Mannschaft" und in jedem Fall "ein richtig guter Gegner mit vielen geilen Spielern".