Tedesco vor Finale: "Freiburg ist kein kleiner Verein mehr"

Die erste verpasste Titelchance - in der Europa League - haben sie bei RB Leipzig abgehakt. Sagt Domenico Tedesco. Gleichzeitig gibt der Trainer der Sachsen zu, dass das Halbfinal-Aus gegen die Glasgow Rangers "extrem weh getan hat". Da trifft es sich gut, dass RB in dieser Saison abseits der Bundesliga eine zweite Titelchance hat: Das Finale im DFB-Pokal an diesem Samstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den SC Freiburg.

Bei der dritten Teilnahme nach 2019 (0:3 gegen Bayern München) und 2021 (1:4 gegen Borussia Dortmund) soll nun endlich der Pokal gewonnen und somit der erste große Titel in der noch jungen Klubgeschichte verbucht werden. Und nachdem Leipzig in der zweiten Saisonhälfte in der Liga die Unbillen einer Hinrunde unter den eigenen Möglichkeiten überwunden hat, sehen Spieler und Verantwortliche mit Zuversicht der Chance vom Samstag entgegen. "Wir wollen eine sehr gute Rückrunde krönen", sagte Peter Gulacsi im Rahmen der Pressekonferenz am Freitag im Bauch des Berliner Olympiastadions, "und wir wollen den Pott natürlich holen".

Wir können etwas ganz Großes für ganz Leipzig schaffen. Peter Gulasci

Der Torwart und Kapitän der Leipziger hat wie viele seiner Mitspieler die beiden Final-Niederlagen in Berlin miterlebt und ist nicht nur deshalb beseelt, den Titel zu gewinnen. "Wir können etwas ganz Großes für ganz Leipzig, für den Verein und für die Region schaffen", betonte der 32-Jährige. Auch oder gerade mit Blick auf die fünf Teamkollegen, mit denen Gulacsi bereits seit 2015 zusammenspielt - Yussuf Poulsen, Emil Forsberg, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Willi Orban ist "der Hunger sehr groß", einen Pokal zu erringen, "wir haben so viel zusammen erlebt. Wir wollen diesen Weg krönen."

Tedesco lobt Freiburg

Doch vor der eventuellen Krönung steht eine hohe Hürde. Findet Tedesco. Der Trainer der Sachsen, der nach eigenen Angaben als Junge im April 1994 bei der Partie VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg (0:4) sein erstes Spiel live im Stadion erlebte, sieht in den Breisgauern längst keinen Underdog oder kleinen Verein der Liga mehr.

"In Freiburg machen sie sehr clevere Sachen", lobte der RB-Coach, und die gestiegene Bedeutung des SC manifestiere sich etwa auch darin, dass Freiburg imstande gewesen sei, einen Nationalspieler wie Matthias Ginter zurückzuholen. "Der Transfer von Ginter spricht für sich", sagte Tedesco, "Freiburg ist kein kleiner Verein mehr. Freiburg ist ein Topverein." Um seine Aussage zu beweisen, unterstrich der 36-Jährige nochmals, welche Klubs in der abgelaufenen Saison die ärgsten Widersacher im Rennen um die Champions-League-Plätze gewesen seien. "Der Hauptkonkurrent um die Champions League war der SC Freiburg", stellte Tedesco klar. In der Liga endeten in der abgelaufenen Runde beide Duelle 1:1.

Hauptkonkurrent hin, vermeintlicher Top-Verein her - auf dem Weg zum ersten Titel der Vereinsgeschichte soll Freiburg Tedesco und RB Leipzig allerdings nicht entscheidend behindern. Auch wenn sich alle im Lager der Sachsen darüber im Klaren sind, dass ihnen eine hohe Hürde im Weg steht. Personell plagen die Leipziger derweil keine Sorgen. "Alle an Bord" konnte Tedesco am Freitag zufrieden vermelden.