Tedesco vor dem "Finale", das doch keines ist: "Ist schon brutal, was die da machen"

Vor dem direkten Duell um die Champions-League-Plätze gegen den SC Freiburg zeigte sich Leipzigs Coach Domenico Tedesco sarkastisch, lobend, aber auch warnend - und gab ein Update zur Verletzung von Josko Gvardiol.

Vierter gegen Fünfter, punktgleich und zuletzt Formstärke auf beiden Seiten: Die Partie zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) hat es in sich. Das weiß auch Domenico Tedesco: "Wenn es jetzt der letzte Spieltag wäre, würde ich sagen, es ist ein Finale", pries der Leipzig-Trainer das richtungsweisende Duell groß an - und verwies nüchtern wieder auf die Realität: "Aber es ist ja nicht der letzte Spieltag, deswegen ist es kein Finale."

"Brandgefährliche" Freiburger

Dass allein die tabellarische Situation für Spannung sorgt, weiß Tedesco trotzdem. Aber nicht zuletzt auch die die Ähnlichkeit der Mannschaften in Sachen Standards birgt zusätzlichen Reiz. Mit 17 Toren nach ruhenden Bällen rangiert Leipzig momentan auf Platz zwei der standardstärksten Vereine der Liga. Hinter? Dem SC Freiburg. "Da sind sie brandgefährlich", warnte Tedesco auf der Presserunde vor der Partie gegen die Breisgauer, die bereits 20 Treffer nach genannten Situationen erzielten.

"Vor jedem Gegner gibt's zwei Videoanalysen. Eine ist das Taktische: 'Was machen sie aus dem Spiel heraus?'", so der frühere Schalke- und Aue-Coach. "Und dann gibt's noch eine bezüglich der Standardsituationen. Und beim SC Freiburg ist sie wahrscheinlich ein paar Minuten länger."

Das ist eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga. Domenico Tedesco über den SC Freiburg

Doch der "wache" SC Freiburg mache auch in anderen Belangen "sehr, sehr vieles richtig" - und könne mittlerweile "in anderen Kategorien denken. Sie können Spieler von Werder Bremen holen, wie Eggestein beispielsweise. Das wäre vielleicht vor zehn Jahren so nicht möglich gewesen. Also sie haben sich das alles schon erarbeitet", befand Tedesco und lobte: "Es ist schon brutal, was die da machen. Das ist eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga für mich."

Zudem verfüge der SC auch an der Seitenlinie über einen Trumpf: "Wenn man über den SC Freiburg spricht, spricht man automatisch über Christian Streich und andersherum." Nichtsdestotrotz blickt der Coach, der seit Dezember den Vizemeister trainiert, auf seine eigene Mannschaft - und kann bis auf eine Ausnahme am Samstag auf ein volles Personal zählen.

Gvardiol noch fraglich - Freiburgs Pokal-Krimi kein Vorteil

Einzig hinter einem Einsatz des angeschlagenen Josko Gvardiol, der beim 4:0 im DFB-Pokal-Viertelfinale in Hannover ausgewechselt werden musste, steht ein Fragezeichen. "Die Diagnose ist eine Prellung", stellte der Trainer der besten Rückrundenmannschaft klar und ließ offen, ob der Verteidiger am Abschlusstraining am Freitag teilnehmen könne. Aber: "Wenn er trainiert und schmerzfrei ist, keine Probleme hat und danach signalisiert, es ist alles ok, dann wird er spielen."

Neben RB war auch Freiburg unter der Woche im Pokal im Einsatz und musste gar über 120 Minuten beim 2:1 in Bochum gehen. Ein Vorteil für Leipzig? "Wir haben ja jetzt die letzten drei Wochen entspannt spielen können, hatten ja kaum Reisestrapazen, deswegen ist es sicherlich ein Vorteil für uns", kommentierte Tedesco sarkastisch. Das Spiel der punktgleichen Standardspezialisten ist also offen und dürfte unterhalten - auch, wenn es nun doch kein Finale ist.