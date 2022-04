Tedesco vor Atalanta-Rückspiel: "Wir hatten extrem viele Unforced Errors"

Erst nach Bergamo und Leverkusen, dann gegen Union Berlin um den Einzug ins DFB-Pokalfinale: RB Leipzig steht vor einer wegweisenden Woche, reiste nach zuletzt zwölf Pflichtspielen ohne Niederlage am Mittwoch aber auch mit viel Rückenwind in die Lombardei.

"Es hilft der Fakt, dass wir im Moment gut drauf sind", sagte Domenico Tedesco vor der Abreise aus Leipzig. Aus der fahrigen Vorstellung im Hinspiel, als man sich viel zu viele leichte Ballverluste leistete und mit einem 1:1 zufrieden geben musste, habe man seine Lehren gezogen, so der Trainer weiter. "Wir hatten extrem viele Unforced Errors, auch ohne Gegnerdruck", analysierte Tedesco: "So viel zugelassen wie in diesem Spiel haben wir selten. Das müssen wir eliminieren, denn das wird auf dieser Bühne extrem schnell bestraft."

Gehen die Leipziger am Donnerstag konzentrierter und entschlossener zu Werke als vor einer Woche, winkt der erstmalige Einzug ins Halbfinale der Europa League. "Das hat eine große Bedeutung, weil es die Möglichkeit auf ein Endspiel und einen Titel bietet", sagte Yussuf Poulsen. Der dänische Stürmer war vor vier Jahren mit von der Partie bei Leipzigs bislang einziger Viertelfinal-Teilnahme in diesem Wettbewerb. In dieser ersten internationalen Saison von RB ging man gegen Olympique Marseille nach einem 1:0-Hinspielsieg im Rückspiel mit 2:5 unter.

Anders als Leipzig, das noch auf drei Hochzeiten tanzt, ist für Bergamo die Europa League die letzte Chance, die Saison noch zu retten. Nach dem Viertelfinal-Aus im Pokal und drei Niederlagen in der Serie A, zuletzt mit 1:2 bei Sassuolo Calcio, ist man als Tabellen-Achter und elf Punkten Rückstand auf Platz vier und die erneute Champions-League-Qualifikation aussichtslos zurück, die erneute Teilnahme an der Königsklasse kann nur noch über einen Sieg in der Europa League gelingen. Im Halbfinale winkt gegen Sporting Braga oder Dortmund-Bezwinger Glasgow Rangers eine keineswegs furchteinflößende Aufgabe.

In der Serie A hätten sich die Gegner inzwischen auf die rustikale und von Manndeckung über den ganzen Platz gekennzeichnete Spielweise von Atalanta eingestellt, mutmaßt Tedesco als Ursache fürs sportliche Tief: "Aber sie machen noch immer sehr viele Sachen richtig und gut." Mit körperlicher Wucht und Präsenz will Tedesco diesmal besser dagegenhalten als im Hinspiel - gut möglich, dass deshalb im Angriff Poulsen anstelle des zuletzt nicht überzeugenden André Silva zum Einsatz kommt. Bis auf Amadou Haidara, der wegen einer Innenbandverletzung noch den ganzen April auszufallen droht, hat der RB-Coach alle Mann an Bord.

