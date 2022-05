Tedesco und der Hauch des Kämpferischen

RB Leipzig hat in Glasgow genau das erlebt, auf was es verzichten wollte. Dem Aus in Europa folgte eine bemühte Trotzreaktion. Bringt diese die Wende?

Aus Glasgow berichtet Bernd Staib

Den Plot dieses Halbfinals hatte man schon Tage zuvor gehört. Immer wieder kam diese Warnung, lange bevor nach packenden 95 Minuten der Schlusspfiff ertönte. Leon Balogun köpfte die letzte Ecke der Leipziger aus dem Strafraum, ein Gewirr aus zahllosen Rangers-Beinen blockte den Nachschuss -, und dann gab es kein Halten mehr. Das Ibrox Stadium hob förmlich ab, und das, obwohl schon die zwei Stunden zuvor eine emotionale Ausnahmestimmung geherrscht hatte.

Und genau diese "Dauerbelastung für die Ohren", wie Leipzigs Trainer Domenico Tedesco im Vorfeld der Partie die Begegnung mit dem Ibrox formuliert hatte, sorgte bei den Leipzigern für mächtig Schwindelgefühle. Sie wussten, dass in diesem Fußball-Tempel genau so etwas passieren kann. So wussten, dass ein frühes Tor die Rangers in Fahrt bringen würde. Und sie wussten, dass sie nur bestehen können, wenn sie dagegenhalten.

Wissen heißt nicht tun

Doch wissen heißt nicht tun. Es kam wie erwartet, und die Leipziger wurden speziell in der ersten Halbzeit von den Schotten regelrecht aufgefressen. Die 49.000 Fans der "Gers" spürten, wie sie ihrer Mannschaft helfen konnten und "pushten jeden Spieler, wenn er auch nur den Ball ins Aus schlägt", wie der RB-Coach die "beste Stimmung, die ich je in einem Stadion erleben durfte", beschrieb. Was Tedesco auch erleben durfte: Die pure Euphorie von den Rängen verschluckte die vorhandene Leipziger Spielkunst eine Stunde lang, ehe es ganz langsam und kurzfristig besser wurde.

Tedesco versuchte zu erklären, dass in den ersten 45 Minuten die taktischen Vorgaben geeignet gewesen wären, den Rangers weh zu tun, doch das ausgedachte "Überspielen der Pressinglinie" verpuffte, weil "wir die Bälle nicht festgemacht haben". Weder Dani Olmo, noch Christopher Nkunku und Yussuf Poulsen auch nur in Ansätzen konnten gegen die "Kanten" in der Rangers-Defensive etwas ausrichten. Es war dieses Schülermannschaft-hafte Auftreten, was RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in den einfachen Satz verpackte: "Für ein Halbfinale reicht das nicht."

Teilweise kombinieren wir uns wie vor dem 0:2 auch in die Probleme rein. Domenico Tedesco

Unzureichend war zudem, wie Leipzig das eigene Tor verteidigte. "Wir schenken Gegentore zu leicht her, teilweise kombinieren wir uns wie vor dem 0:2 auch in die Probleme rein. Wir haben in den letzten Spielen die Stabilität verloren und die gilt es ganz schnell wieder zurückzugewinnen", ärgerte sich Tedesco über das Zustandekommen aller drei Rangers-Tore.

Acht richtig starke Minuten bis zum nächsten Schock

Besonders bitter empfand der Coach den entscheidenden Gegentreffer zum 1:3, denn nach Nkunkus technisch hochwertigem Anschlusstreffer hatte Tedesco "nicht das Gefühl, dass wir hier in die Verlängerung gehen". Endlich habe seine Mannschaft den Gegner "tief bekommen, wir waren drauf und dran, das 2:2 zu machen", umreißt Tedesco die besten acht Minuten seiner Mannschaft in diesem Halbfinal-Rückspiel (Chance Laimer, 70.; Tor Nkunku, 71.; zögerlicher Henrichs verpasst den Torschuss, 78.). "Wenn du den zweiten Treffer nicht selber machst, darfst du das dritte Tor zumindest nicht zulassen", schiebt Tedesco nach.

Weil es aber dennoch passierte, das dritte Tor (81.) mit der bis dahin insgesamt vierten Torchance der Rangers, ist "die Stimmung jetzt natürlich negativ", wie Tedesco sagt. "Wir sind sehr enttäuscht, nicht nach Sevilla zu dürfen, denn dieses zweite Finale hätten wir schon gerne mitgenommen", erinnert der Trainer an das Endspiel im DFB-Pokal am 21. Mai "als Highlight am Ende".

Die Stimmung ist jetzt natürlich negativ. Domenico Tedesco

Nach zwischenzeitlich 15 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage scheint RB ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase die Luft auszugehen. Sprichwörtlich will Tedesco das aber keinesfalls verstehen. "Wenn ich jetzt sagen würde, es liegt an der Müdigkeit, dann könnten wir gleich das Fußballspielen aufhören und in den Urlaub fahren", so Tedesco. Das Müdigkeits-Thema schiebt er weg, "weil wir viel rotiert und regeneriert haben".

Tedesco setzt neuen Reizpunkt für das erklärte Saisonziel

Stattdessen versucht er verbal gleich den nächsten Reizpunkt zu setzen. "Wir haben total große Lust, die nächsten beiden Spiele gegen Augsburg und Bielefeld zu gewinnen." Im Presseraum waren die ohrenbetäubenden Gesänge der Rangers-Fans noch immer sehr gut zu vernehmen, als Tedesco diese nach vorne gerichteten Worte sprach. Allein - und unmittelbar nach dem Platzen des Finaltraums auch nachvollziehbar - klangen seine Worte wie ein übertrieben bemühter "Jetzt-erst-recht-Weckruf".

Leipzig braucht die Wende, sonst verspielt RB binnen Tagen möglicherweise alles. "Wir können das ab, wir stecken das weg", sagt Tedesco und schleicht Richtung Ausgang - vorbei am Banner mit der Aufschrift "Road to Sevilla".