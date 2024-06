Tedesco und Belgien: "Topfavorit, Außenseiter, hoffnungslos"?

Bei der Frage nach den Topfavoriten wird Belgien derzeit nicht so häufig genannt wie in den Jahren zuvor. Die Goldene Generation ist im Umbruch, doch Domenico Tedesco scheint alles im Griff zu haben.

Ganz weg ist die Goldene Generation in Belgien ja noch nicht, allen voran Kevin De Bruyne oder Romelu Lukaku kicken auf hohem Niveau schließlich noch munter mit, während etwa Eden Hazard seine Karriere bereits beendet hat. Von September 2018 bis Februar 2022 war Belgien mit seinen herausragenden Spielern in der FIFA-Weltrangliste ununterbrochen auf Position 1.

Die Mannschaft wurde dieser Rolle nur ansatzweise gerecht - wie bei der Weltmeisterschaft 2018, als Belgien Dritter wurde. Der ganz große Erfolg blieb aber aus. Tiefpunkt war das Aus in der Gruppenphase bei der WM in Katar 2022.

Vor dem ersten EM-Spiel am Montag gegen die Slowakei in Frankfurt (18 Uhr, LIVE! bei kicker) rangieren die Roten Teufel "nur" auf Platz 3 in der Weltrangliste. "Diese Rankings sagen nicht so viel darüber aus, was in einem Team vor sich geht", sagt De Bruyne. Zudem stünden in Belgiens Mannschaft viele Spieler, "die ihr erstes Turnier bestreiten. Sie wollen ihre Qualität der Welt zeigen."

Angeführt wird das Kollektiv von Domenico Tedesco, der trotz einige namhaften Stationen mit seinen 38 Jahren noch jung daherkommt. "Ich finde, wir haben viele spannende Spieler, besonders junge Talente, die in den vergangenen Monaten einen großen Schritt nach vorn gemacht haben und zu größeren Vereinen gewechselt sind. Die Mannschaft ist breit aufgestellt", sagt Tedesco.

Im Schatten von Sturmtank Romelu Lukaku tummeln sich Spieler wie Jeremy Doku (22, Manchecter City), Johan Bakayoko (21, PSV Eindhoven) oder auch Lois Openda (RB Leipzig).

Tedescos Belgier noch ungeschlagen

Den Umbruch scheint Tedesco bisher gut hinzubekommen. Unter seiner Regie, er hat im Februar 2023 übernommen, ist Belgien noch ungeschlagen, es gab zehn Siege und vier Unentschieden. Entsprechend ist das Selbstvertrauen riesig. "Wir können die höchsten Ziele erreichen", glaubt Lukaku.

Podcast Jetzt die fünfte Folge hören: Er macht ihn! Das Finale der WM 2014 zwischen Deutschland und Argentinien geht in die Verlängerung. Denn dann kommt sie, die 113. Spielminute. Die Worte von TV-Kommentator Tom Bartels gehen wie Mario Götzes Siegtor in die Fußball-Geschichte ein. Was ist zehn Jahre später vom Zauber dieser WM geblieben? alle Folgen

Tedesco überlässt die Einschätzung den anderen: "Topfavorit, Außenseiter, hoffnungslos - das muss man sich aussuchen", sagt er: "Als wir hier angefangen haben, war der Fokus auf der Qualifikation. Die haben wir, finde ich, souverän gemeistert. Wir müssen uns jetzt erst mal auf die Gruppenphase konzentrieren. Wir haben da sehr unangenehme Gegner."

Tendenziell wähnt sich der jahrelange Geheimfavorit diesmal eher als Außenseiter - und will das für sich nutzen. "Als Favorit steht man viel mehr unter Druck", sagt Yannick Carrasco: "Ein Außenseiter zu sein, ist schön, aber jeder weiß, dass wir so weit wie möglich kommen wollen."

Entwarnung in der Defensive

Personell gab es Sonntagabend auch vorerst Entwarnung. Die zuletzt angeschlagenen Abwehrspieler Jan Vertonghen und Arthur Theate stehen wieder zur Verfügung. Der frühere BVB-Profi Thomas Meunier ist dagegen noch keine Option. Er werde nach dem zweiten Gruppenspiel am Samstag gegen Rumänien zurückkehren, betonte Tedesco. Er werde daher auch keine Spieler nachnominieren.