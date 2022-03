Tedesco über Pokal-Los Union: "Ein bisschen kurios"

Das Pokal-Halbfinale ist ausgelost. Topfavorit Leipzig hat dabei ebenso ein Heimspiel wie Zweitligist Hamburger SV. Bei den Frauen kommt es zum Kracher zwischen Bayern München und Wolfsburg.

Mit Bayern und Dortmund haben sich zwei große Namen in diesem Jahr schon längst aus dem Pokal verabschiedet. Auf dem Papier ist RB Leipzig der große Favorit, was auch Bundestrainer Hansi Flick so sieht, wie er im Rahmen der Halbfinal-Auslosung anmerkte.

Die Sachsen bekamen dann auch ein Heimspiel zugelost. Es geht gegen Union Berlin, das in der Tabelle der Bundesliga nur vier Punkte hinter RB rangiert. RB-Trainer Domenico Tedesco weiß, dass Union "eine richtig gute Mannschaft" ist. Das wisse er "nicht zuletzt wegen der Niederlage in der Hinrunde (1:2)." Der 36-Jährige freut sich aber über das Heimspiel und erklärte via Klub-Website, dass "wir natürlich gewinnen und ins Finale einziehen wollen."

Im Gegensatz zu RB, das nach 2019 und 2021 zum dritten Mal ins Pokal-Finale einziehen könnte, wollen die Eisernen das zweite Endspiel (2001) in ihrer Geschichte erreichen. Kein leichtes Unterfangen, wie Geschäftsführer Oliver Ruhnert weiß: "Sicherlich scheint das Los im Moment am schwierigsten zu sein, aber wir werden nach Leipzig reisen, um unser Bestes zu geben und über uns hinauszuwachsen."

Union wird wenige Tage nach dem Pokal-Halbfinale übrigens direkt wieder in Leipzig spielen, dann im Rahmen des 31. Bundesligaspieltags. Für Tedesco ist das schon "ein bisschen kurios".

Heimspiel für den HSV

Von den vier Halbfinalisten gewann lediglich der HSV den Pokal bislang. Diesmal sind die Rothosen aber Außenseiter, immerhin sind sie der einzig noch verbliebene Zweitligist im Wettbewerb. Die Nordlichter dürfen sich allerdings auf ein Heimspiel gegen SC Freiburg freuen. Für den Sport-Club setzt sich damit bereits eine Serie fort: Sie mussten in jeder Pokalrunde in dieser Saison bislang auswärts ran - kein schlechtes Omen also.

Das Halbfinale der Männer wird am 19. und 20. April ausgetragen, das Finale steigt am 21. Mai in Berlin.

Vorgezogenes Endspiel bei den Frauen?

Ausgelost wurde auch das Halbfinale der Frauen - und das hat es in sich. So empfängt Meister FC Bayern München Titelverteidiger VfL Wolfsburg zum vielleicht schon vorweggenommenen Endspiel. Das zweite Halbfinale bestreiten Bayer 04 Leverkusen und Turbine Potsdam. Die Halbfinals der Frauen steigen am 17. und 18. April, das Endspiel findet am 28. Mai in Köln statt.