Tedesco über Leipzigs Auswärtsschwäche: "Kann nicht unser Anspruch sein"

RB Leipzig muss nach Augsburg. Ein Klubrekord winkt. Doch dazu muss die chronische Auswärtsschwäche abgelegt werden.

Eigentlich reisten die Leipziger in der Vergangenheit immer recht ungern nach Augsburg - ob der distanzierten und mitunter gar feindseligen Stimmung, die ihnen von den Fans und vor allem von FCA-Vereinschef Klaus Hofmann regelmäßig entgegenschlug. Umso erstaunlicher ist die sportliche Bilanz von RB gegen den ungeliebten Gegner: In den letzten sieben Aufeinandertreffen blieben die Augsburger sieglos, die letzten vier Spiele endeten ausnahmslos mit RB-Siegen. Sollte Leipzig am Mittwoch erneut gewinnen, wäre dies Einstellung des Klubrekords. Fünf Siege in Serie gab es lediglich gegen den VfB Stuttgart, der am zweiten Spieltag mit 4:0 abgefertigt wurde.

Gegen die Leipziger spricht eine andere Statistik. Seit mehr als sieben Monaten, seit dem 4:1 bei Werder Bremen am 10. April, wartet RB in der Bundesliga auf einen Sieg in der Fremde. In der aktuellen Auswärtstabelle belegen die Sachsen mit gerade mal drei Zählern den vorletzten Platz vor der SpVgg Greuther Fürth. "Ich habe schon davon gehört, so richtig viele Punkte haben wir auswärts nicht geholt", sagt der neue Trainer Domenico Tedesco über die schon chronische Auswärtsschwäche, die Gründe dafür sind auch ihm ein Rätsel.

Ich habe schon davon gehört, so richtig viele Punkte haben wir auswärts nicht geholt. Domenico Tedesco

"Es ist schwer erklärbar und kann nicht unser Anspruch sein. Wenn man sich die Spiele anschaut, waren es immer andere Faktoren. Es gibt nicht dieses eine Argument, dass alles schlägt", urteilt Tedesco. Für ihn gelte deshalb: "Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir da genauso mutig auftreten wie daheim."

Der überlegen herausgespielte 4:1-Sieg zum Einstand gegen Borussia Mönchengladbach wirkte wie ein Befreiungsschlag nach den bleiernen Auftritten unter Vorgänger Jesse Marsch. "Die Mannschaft ist gut drauf, sie hat Bock, entsprechend gehen wir ins Spiel", prophezeit Tedesco vor dem Duell beim FCA, der wegen den coronabedingten Auflagen seine Heimpartie als Geisterspiel austragen muss.

Personell und taktisch wird Tedesco aller Voraussicht nach wenig bis nichts zum Gladbach-Spiel verändern. Die Dreierkette, für die er sich nach Rücksprache mit dem Mannschaftsrat entschieden hatte, habe sich ebenso bewährt wie die personelle Auswahl. "Wenn Sachen funktionieren, vor allem in einer Situation, in der die Mannschaft noch nicht so die Sicherheit und Stabilität hat, macht es schon Sinn, gewisse Dinge zu belassen", so die Einschätzung des neuen Coachs.

Haidara und Klostermann auf dem Sprung

Zumindest im Kader könnte er eventuell zwei weitere Alternativen bekommen. Die zuletzt verletzten Amadou Haidara (Sprunggelenk) und Lukas Klostermann (muskuläre Probleme) arbeiten sich Stück für Stück näher an die Mannschaft heran. Ob es für die Tour nach Augsburg reicht, wollte Tedesco von den Eindrücken des Abschlusstrainings abhängig machen. An diesem nahm erstmals in dieser Saison auch Marcel Halstenberg teil. Der Nationalverteidiger, den eine Knie-OP zurückgeworfen hatte, benötigt allerdings noch mehrere Wochen Aufbauarbeit, bis er wieder eine Alternative sein kann.