Tedesco über diskutierten Spartak-Boykott: "Trifft die Falschen"

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine mehren sich die Stimmen, die einen Sport-Boykott Russlands fordern. Von einem solchen könnte auch RB Leipzig betroffen sein, das in der Europa League auf Spartak Moskau trifft. Coach Domencio Tedesco hat eine klare Meinung dazu.

"Wenn die Frage nach einem Boykott kommt: Dabei trifft es meiner Meinung nach immer die Falschen. Es trifft in erster Linie die Sportler und die Fans", sagte Tedesco nach dem 1:0-Sieg beim VfL Bochum und betonte, "dass ich mir einen anderen Rahmen für dieses Spiel gewünscht hätte. Die aktuelle Situation ist schlimm. Für mich ist Krieg in keiner Situation eine Lösung."

Tedesco hat ein spezielles Verhältnis zu Spartak, war er doch zwischen Oktober 2019 und Mai 2021 Trainer beim Moskauer Traditionsklub. Der 36-Jährige verriet dann auch, dass ihm nach der Auslosung "um die 60 Leute geschrieben" hätten und ihm mitteilten, "dass sie sich freuen würden, mich wieder zu sehen. Sie haben auch ein paar Witze gemacht, dass sie Leipzig mit ihrem Ex-Trainer gerne schlagen würden."

Entscheidungshoheit liegt bei der UEFA

Ob es zu dem Wiedersehen kommen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Die Entscheidung liegt bei der UEFA, die entscheiden muss, ob sie die Russen überhaupt noch am Wettbewerb teilnehmen lassen will. Die Sachsen teilten am Sonntag mit, dass man sich in intensiven Gesprächen mit der UEFA befinde und auf eine zeitnahe Entscheidung hoffe.

Nach derzeitigem Stand ist das der Fall: Leipzig hat am 10. März Heimrecht, das Rückspiel soll am 17. März auf neutralem Boden ausgetragen werden.