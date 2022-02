Tedesco über Bayern: "Vielleicht ein bisschen konteranfälliger"

Domenico Tedesco (36) trifft am Samstag zum ersten Mal als Leipziger Trainer auf den FC Bayern. Von einem "Bonusspiel" will er nichts wissen.

Als RB Leipzig das letzte Mal beim FC Bayern München gastierte, war dies das Duell des Tabellenzweiten (Leipzig) mit dem Tabellenführer, 3:3 endete ein höchst unterhaltsames Spiel am 5. Dezember 2020. Vor dem Leipziger Auftritt in München am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sind die Vorzeichen indes andere.

Leipzig ist momentan nicht mehr erster Verfolger der Bayern, sondern rangiert auf Platz sechs und liegt 18 Punkte hinter den Münchnern zurück. Der Vizemeister ringt nach einer Hinrunde unter den eigenen Möglichkeiten somit auch nicht mehr um den Titel, sondern ist bestrebt, zumindest Platz vier und damit die erneute Qualifikation für die Champions League zu erreichen.

Dennoch ist das Gastspiel in München für die Sachsen ein Highlight. Und das nicht nur für RB-Trainer Domenico Tedesco, weil er auf Julian Nagelsmann trifft, mit dem er 2015 im gleichen Lehrgang die Fußballlehrer-Lizenz erworben hat. "Solche Spiele sind mega", sagte Tedesco im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag, "die spielst du gerne und spürst das schon während der Woche."

Nach Flick "nahtlose Fortsetzung"

Nach vier Pflichtspielsiegen nacheinander im neuen Jahr sind sie in Leipzig jedoch selbstbewusst genug, um sich für die Partie bei den Bayern auch etwas auszurechnen. "Das ist kein Bonusspiel", betonte Tedesco, "das würde ja heißen: Wir sind einverstanden, wenn wir verlieren." Der 36-Jährige stellte klar, "dass wir mit allem, was wir haben, den Bayern Paroli bieten möchten. Grundsätzlich gehen wir in das Spiel rein, um erfolgreich zu sein."

Dass das gegen den Branchenprimus ein schweres Unterfangen wird, darüber sind sich alle in Leipzig bewusst. "Wenn du gegen die Bayern spielst, musst du alle Facetten von Fußball können", sagt Tedesco mit Blick auf die Qualitäten der Bayern. Der Münchner Fußball sei gewissermaßen "die nahtlose Fortsetzung" des dominanten und variablen Spielstils unter Hansi Flick, hoch verteidigend, "über außen extrem aggressiv", mit viel Tempo und Finesse.

"Sie erkennen sofort, wenn einer einen freien Fuß hat, und dann geht die Post ab", sagte Tedesco. Allerdings berge das Bestreben, den Gegner stets weit vorne zu attackieren und zu dominieren, dass "du einen Preis zahlst", so der RB-Coach. Die Bayern seien "vielleicht ein bisschen konteranfälliger" als andere Teams, "aber das sind nur Nuancen. Schwachstellen zu finden, ist sehr zäh."

Simakan wohl bereit für München

Personell hat Tedesco am Samstag nahezu seinen kompletten Kader zur Verfügung. Marcel Halstenberg, nach einer Knie-OP im Aufbau, plagen Rückenprobleme, und Tyler Adams fehlt wegen muskulärer Probleme. Mohamed Simakan, der am Mittwoch im Training laut Tedesco "umgeknickt" war und die Einheit mit Knieproblemen vorzeitig beendet hatte, soll dagegen beim Abschlusstraining am Freitag "zu 99 Prozent" (Tedesco) wieder auf dem Platz und in München bereit stehen.