Tedesco: "Theoretisch können morgen alle spielen"

Das Abschlusstraining am Mittwoch vor dem Abflug nach San Sebastian wurde zu einer Saisonpremiere bei RB Leipzig: Erstmals war der komplette Kader am Start, neben dem von einer Grippe genesenen Angelino auch Marcel Halstenberg, der verletzungsbedingt noch keine Minute in dieser Saison spielen konnte.

Trainer Domenico Tedesco bewertet diese Personallage selbstredend als "sehr positiv" und fügt an: "Theoretisch können morgen alle spielen." In der Praxis allerdings wird Halstenberg noch einige Wochen benötigen, bis er tatsächlich wieder in einem wettkamptauglichen Zustand ist. Und bei Angelino ist es zumindest fraglich, ob es nach nur einer Trainingseinheit schon weder für die Startelf reicht. "Er war zwei Tage richtig krank, ihm ging es wirklich nicht so gut", so Tedesco, der deshalb vermutlich, wie beim jüngsten 6:1 bei Hertha BSC, erneut Defensiv-Allrounder Benjamin Henrichs auf die linke Seite beordern dürfte.

Nach dem 2:2 im Hinspiel beginnen beide Mannschaften dank der abgeschafften Auswärtstor-Regelung wieder bei Null. Tedesco, der ursprünglich der neuen Regelung skeptisch gegenüberstand, hat sich nach dem Hinspiel damit angefreundet. "Es verändert schon die Herangehensweise, wenn du weißt, dass du Tore bekommen kannst", sagt er.

San Sebastian wird sich der Unterstützung von rund 34.000 lautstarken Fans - 85 Prozent der Stadionkapazität sind coronabedingt erlaubt - erfreuen dürfen. Allerdings müssen die Basken auch die sonntägliche 0:4-Pleite im Derby bei Athletic Bilbao verdauen und haben auch personell noch einige offene Fragen. Der Einsatz des schwedischen Stürmers Alexander Isak, der bereits im Hinspiel fehlte, steht erneut auf der Kippe, ebenso der von Angreifer Adnan Januzaj und Mittelfeldspieler Mikel Merino, der in Bilbao eine Gehirnerschütterung erlitt.

Olmo nach Gala in Berlin wieder von Beginn an

In den eigenen Reihen hat Tedesco die Qual der Wahl und wird gegenüber dem sonntäglichen Kantersieg in Berlin auf einigen Positionen rotieren. "Wir haben extrem viele Spieler im Training, die Lust und auch das Selbstverständnis haben, in der Startelf zu stehen. Trotzdem kann ich nur elf aufstellen", sagt Tedesco, der deshalb ganz besonders als Moderator gefragt ist: "Den Jungs immer wieder zu erklären, warum man jetzt diese und nicht jene Entscheidung trifft, ist sehr wichtig. Mein Credo ist: Wenn wir schon so viel gutes Personal haben, muss es unsere Stärke werden." Sicherlich wird Dani Olmo, der in Berlin nach seiner Einwechslung mit vier direkten und indirekten Torbeteiligungen zum Matchwinner avancierte, wieder in die Startelf zurückkehren.

Tedesco erwartet den Gegner offensiver

Im Hinspiel lag das Überraschungsmoment beim Tabellensiebten der spanischen Meisterschaft. Mit der extrem defensiven Herangehensweise der Basken und deren 5-4-1-Riegel hatte Tedesco nicht gerechnet, und er geht vor dem Hinspiel auch nicht von einer Wiederholung aus. "Ich glaube, dass sie daheim schon ein bisschen anders spielen werden, dass sie von den Fans nach vorn gepeitscht werden, dass sie eher in einem 4-3-3 ihr übliches Spiel aufziehen werden", so der Coach. Ähnlich sieht es auch Torjäger Andre Silva. "Wenn sie zuhause spielen, spielen sie vielleicht schon etwas offensiver", so der Portugiese, der nach dem Hinspiel in erster Linie auf den Lerneffekt in den eigenen Reihen setzt: "Wir befinden uns dank des neuen Trainers in einer guten Phase. Das Team wird immer stärker, wir hatten eigentlich im Hinspiel schon mehr als das 2:2 verdient."

Da verhinderten zwei billige Gegentore einen Sieg, beide Treffer hatten ihre Ausgangsstation in einem schwach verteidigten Eckball von Kapitän Mikel Oyarzabal. Das Abwehrverhalten bei gegnerischen Standards stand deshalb auch am Dienstag im Mittelpunkt der Videositzung und des Abschlusstrainings. "Die Ecken sind sehr gut geschlagen", sagt Tedesco: "Wenn du einen guten Schützen hast, brennt es eigentlich immer. Das machen sie gut, da müssen wir tierisch aufpassen."