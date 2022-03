Tedesco: "Sonst wird es schwierig"

So sahen die Bundesliga-Trainer die Leistungen ihrer Mannschaft am 26. Spieltag ...

SpVgg Greuther Fürth - RB Leipzig 1:6 (1:4)

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Ich bin natürlich sehr enttäuscht, dass unsere Heimserie so zu Ende gegangen ist. Man kann gegen Leipzig verlieren, aber nicht 6:1 zu Hause. Wenn man so tief spielt wie wir, muss man auch in der eigenen Hälfte in die Zweikämpfe kommen, sonst hast du gegen eine solche Mannschaft wie Leipzig keine Chance. Jeder zweite Schuss von Leipzig war drin, das passt dann auch zu unserem Abend heute."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Der Spielbeginn war gar nicht so schlecht, natürlich liegen wir 0:1 zurück und bekommen in der ein oder anderen Situation danach den ein oder anderen Konter. Peu à peu sind wir dann aber noch besser ins Spiel gekommen. Wichtig war, dass wir zügig das 1:1 gemacht, sonst wird es schwierig. Wir müssen glaub ich noch mehr Tore schießen, aber das ist schon gut so."

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 2:1 (0:1)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Der Rückstand war ein Wirkungstreffer, danach sind wir gewankt. Wir konnten das aber abschütteln. Die Jungs haben es fantastisch gemacht nach der Halbzeit. Dann haben wir es einfach toll verteidigt, das war der Schlüssel zum Erfolg. Wir freuen uns riesig, dass wir mit dem nächsten Erfolgserlebnis in das Rückspiel gegen Betis Sevilla gehen."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Es ist sehr, sehr ärgerlich. In der ersten Halbzeit hätte das Spiel in unsere Richtung fallen können. Du hast die Hundertprozentige zum 2:0, die musst du machen - vielleicht kriegst du dann mehr Ruhe rein. Was in der zweiten Halbzeit am Anfang passiert ist, darf uns nicht passieren. Leider geht der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung."

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben die defensiven Aufgaben sehr fleißig erledigt. In der Anfangsphase waren wir mit dem Ball nicht gut. Dann haben wir es besser in den Griff bekommen. Wir hätten das 2:0 machen müssen. Am Ende war es ein Sieg des Willens, ein Arbeitssieg."

Ilia Gruev (Co-Trainer Arminia Bielefeld): "Wir sind nach dem Spiel enttäuscht. Wir haben eine gute Leistung gegen einen starken Gegner gebracht. Es war eine mutige Leistung, am Ende hat uns wenig gefehlt, um etwas mitzunehmen."

Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln 0:1 (0:0)

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Insgesamt ein bitterer Nachmittag für uns. Durch die drei Verletzungen und die Niederlage sind wir extrem enttäuscht. Es war uns bewusst, dass es ein schwieriges Spiel wird. Wir haben uns stetig gesteigert, hatten genug Chancen. Das war mangelnde Effektivität. Es war klar mehr drin für uns."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir sind sehr gut reingekommen, haben viel Druck gemacht. Dann kam Leverkusen besser rein. Wir sind heute der glückliche Sieger, nicht der bessere. Trotzdem freuen wir uns, dass wir es geschafft haben, hier den Klassenerhalt festzumachen. Das ist wichtig für den FC. Wir haben sehr mutig agiert und alles reingehauen."

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC 2:0 (1:0)

Christian Peintinger (Trainer Borussia Mönchengladbach): "In der ersten Halbzeit habe ich einen souveränen Auftritt gesehen mit viel Einsatz und viel Leidenschaft. Dann wurden wir ein wenig inaktiv. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt das 2:0 gemacht."

Tayfun Korkut (Trainer Hertha BSC): "Es ist wieder bitter. Man kann der Mannschaft heute in Sachen Einstellung und Wille keinen Vorwurf machen. Es war eine unruhige erste Halbzeit, da hatten wir zu wenig Offensivaktionen. Wir haben dann versucht, den Ausgleich zu machen. Dann bekommen wir wieder einen Nackenschlag."

TSG 1899 Hoffenheim - Bayern München 1:1 (1:1)

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir hatten die erste gute Chance durch Andrej Kramaric. Dann haben die Bayern uns eingeschnürt. Nach dem Tor war es das Spiel, das wir uns vorgenommen hatten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir einfach Glück, dass die Bayern nicht treffen. Aus unserer Sicht bin ich stolz, dass wir das Herz in die Hand genommen haben."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Für die Fans war es ein sehr gutes Spiel. Ich bin über weite Strecken zufrieden mit der Leistung. Wir waren vielleicht ein bisschen näher dran an den drei Punkten. Es war aber auch nicht total unverdient."

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3:2 (2:0)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Dass die Mannschaft ein solches Spiel hinbekommen hat, ist toll. Der Sieg ist nicht unverdient. Wir hatten richtig Druck drauf. In der zweiten Halbzeit war es schwierig, da siehst du, was für eine fußballerische Qualität Wolfsburg hat. Ich bin sehr glücklich, dass wir es gewinnen konnten, weil wir ziemlich Theater mit Corona hatten."

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht bereit. Daran müssen wir dringend arbeiten. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine ganz andere Körpersprache. Es ist ein bisschen unglücklich, aber ich würde es nicht als unverdiente Niederlage bezeichnen. Für mich ist nichts vorbei, wir müssen noch Punkte sammeln, um stabil in der Liga zu bleiben."

Union Berlin - VfB Stuttgart 1:1 (1:0)

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Die erste Halbzeit war wirklich sehr gut, dominant mit Möglichkeiten Tore zu erzielen, und wir sind verdient in Führung gegangen. Wir wollten nach der Pause das zweite Tor suchen. Da wurde Stuttgart besser, hatte aber auch ein bisschen mit uns zu tun. Schade, wir hätten gerne die 40 Punkte heute festgemacht, das ist uns leider nicht gelungen."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wenn man in Berlin einen Punkt mitnimmt, kann man zufrieden sein. Es war wie erwartet sehr zäh gegen einen sehr guten Gegner, der gut verteidigen kann und gegen den es schwierig ist, Chancen herauszuspielen. In der ersten Halbzeit hat uns Union ein bisschen den Schneid abgekauft, im Laufe der zweiten Halbzeit sind wir viel stärker geworden. Zum Schluss ist auch ein Punkt verdient gewesen."