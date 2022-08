Tedesco: "Schnell und seriös - wichtig in so einer Partie"

Es war ein lockerer Aufgalopp für RB Leipzig in die diesjährige Pokalrunde. Nach dem Kantersieg gegen Regionalligist Teutonia Ottensen zog nicht nur Domenico Tedesco ein zufriedenes Fazit.

"Wir haben schnell und absolut seriös gespielt. Das ist wichtig in so einer Partie“, lobte der Coach den Auftritt seiner Schützlinge. Stimmt. Dem Tempo wie beim Doppelschlag von Timo Werner (19., 20.) und dem Treffer von André Silvas 3:0 (40.) hatte der Underdog kein Paroli bieten können, schon zur Pause nach Werners drittem Tor (43.) hatte der Bundesligist für klare Verhältnisse gesorgt.

Wir haben uns auf uns konzentriert und dem Gegner heute keine Chance gegeben. Dominik Szoboszlai

Die Sachsen hatten auch nach Wiederanpfiff noch Lust auf Offensivfußball, was Dominik Szoboszlai als Vorbereiter des dritten Doppelschlags durch Silva (53.) und Emil Forsberg (56.) unterstrich. "Ich finde, dass wir richtig gut ins Spiel gegangen sind und Teutonia nicht unterschätzt haben. Wir haben uns auf uns konzentriert und dem Gegner heute keine Chance gegeben", sagte der Szoboszlai nach dem 8:0, dem geteilt höchsten Pflichtspielsieg der Vereinshistorie (auch gegen Mainz 05 gewann RB in der Bundesliga im November 2019 mit 8:0).

Tedesco blickte so auch zuversichtlich in die Zukunft: "Alle Spieler waren gut, auch die Einwechselspieler. Ich bin sicher, dass die Form aller Spieler weiter nach oben zeigen wird in den kommenden Wochen."