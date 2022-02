Tedesco: Qualität, Flow - und eine Belohnung

Am Ende war das 6:1 in Berlin auch ein Dokument der immens hohen Leipziger Kaderqualität. Gerade die Einwechselspieler machten von sich reden - was Trainer Domenico Tedesco nicht nur freute, sondern auch veranlasste, sein Team zu belohnen.

Triumphierte mit seiner Mannschaft am Sonntagabend in Berlin: Leipzigs Coach Domenico Tedesco. Getty Images

Zur Belohnung für den Kantersieg in Berlin gab es von Domenico Tedesco einen trainingsfreien Montag. Erst am Dienstag startet die Vorbereitung auf das Rückspiel in der Europa League bei Real Sociedad San Sebastian, das sein Liga-Spiel am Sonntag bei Athletic Bilbao mit einer überraschend hohen 0:4-Pleite abschloss. "Wir haben vier Tage bis zu diesem Spiel, das wird uns sicherlich gut tun", glaubt Tedesco.

Gut tut dem Trainer auf jeden Fall die Erkenntnis, dass er sich aktuell auf nahezu jedes Mitglied des teuersten RB-Kaders aller Zeiten verlassen kann. "Mit den Wechseln kam der Flow wieder rein. Es freut mich am meisten, dass die Jungs, die reinkommen, das Spiel in die richtige Bahnen lenken", urteilte Tedesco, der zuletzt mehrfach mit seinen Einwechslungen goldrichtig lag.

Poulsen: "Viele Spieler sind in Top-Form"

Am vergangenen Donnerstag beispielsweise sorgten gegen San Sebastian die Joker Emil Forsberg und Dominik Szoboszlai dafür, dass RB noch zum 2:2-Ausgleich kam. Szoboszlai holte den Strafstoß heraus, den Forsberg verwandelte. "Wir haben viele Spieler, die eine brutale Qualität mitbringen", sagt Benjamin Henrichs, der seit dem Trainerwechsel förmlich aufblüht, über den Konkurrenzkampf. Ähnlich sieht es auch Yussuf Poulsen. "Wir sind froh, dass wir einen Kader haben, der so viel Qualität hat", sagte der dänische Nationalstürmer: "Viele Spieler sind in Top-Form, wir entwickeln uns als Team und sind gut drauf. Jeder Spieler, der reinkommt, performt auch."

Dies gelang Dani Olmo am Sonntag in ganz besonderem Maß. Mit seiner ersten Ballberührung verschaffte er Christopher Nkunku freie Fahrt, die Hertha-Verteidiger Marc Oliver Kempf nur noch elfmeterreif und auf Kosten einer Roten Karte stoppen konnte. Eine Szene, die das bis dahin offene Match entschied.

Viele Spieler sehen diesen Pass nicht, Dani macht ihn. Yussuf Poulsen

Mit zwei Assists und einem Treffer war Olmo in der einseitigen Schlussphase der entscheidende Antreiber zum letztlich klaren Erfolg - unter anderem mit einem genialen Schnittstellenpass auf Poulsen zum 6:1-Endstand. "Viele Spieler sehen diesen Pass nicht, Dani macht ihn", lobte Poulsen, der zuletzt meist von der Bank kam und erstmals seit dreieinhalb Monaten wieder durchspielen durfte.

Sieben Neue im Berliner Olympiastadion

Bislang gelingt es Tedesco, den großen Kader bei Laune zu halten und mit seinen Entscheidungen jedem das Gefühl zu geben, mitgenommen zu werden. Gegen Hertha veränderte er die Startelf gleich auf sieben Positionen. "Wir predigen täglich, wie wichtig jeder einzelne Spieler ist. Dann müssen wir das Ganze auch mit Leben füllen", begründete Tedesco, "deshalb tut uns eine gesunde Rotation schon gut."

Auch gegen San Sebastian wird es wieder Veränderungen geben. Auf den Spanier Olmo wird Tedesco in diesem K.o.-Spiel von Anfang an setzen, ebenso auf dessen Landsmann Angelino, wenn er seine Erkältung rechtzeitig auskuriert hat.