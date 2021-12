Tedesco offiziell neuer Leipzig-Trainer - Beierlorzer und RB trennen sich

Domenico Tedesco (36) ist offiziell neuer Trainer von RB Leipzig. Interimscoach Achim Beierlorzer wird die Sachsen hingegen verlassen.

Soll Leipzig wieder in die Champions League führen: Domenico Tedesco. www.imago-images.de

Was der kicker am Mittwoch berichtet hatte, ist seit Donnerstag offiziell: Domenico Tedesco übernimmt das Traineramt bei RB Leipzig vom kürzlich entlassenen Jesse Marsch und soll dafür sorgen, dass der jetzige Europa-League-Teilnehmer in die Champions League zurückkehrt.

Tedesco, der bis zum Sommer Spartak Moskau trainiert und auf eigenen Wunsch wieder verlassen hatte, erhält in Leipzig einen Vertrag bis 2023. Er wird heute um 13.30 Uhr in einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt und anschließend sein erstes Training leiten. Andreas Hinkel und Max Urwantschky werden ihn als zwei Co-Trainer nach Leipzig begleiten.

Den Verein verlassen wird hingegen Achim Beierlorzer. "Nach guten und konstruktiven Gesprächen wurde sich auf eine Freistellung geeinigt", hieß es in einer Mitteilung der Leipziger. Der ehemalige Köln-Coach war fünf Monate lang in Sachsen aktiv gewesen und saß beim 2:1 gegen Manchester City zuletzt auf der Trainerbank.

Für den Deutsch-Italiener Tedesco ist es die zweite Station im deutschen Oberhaus. Im Sommer 2017 war er von Erzgebirge Aue zum FC Schalke gewechselt und hatte die Knappen in seinem ersten Jahr zur Vize-Meisterschaft geführt, eher der freie Fall Fahrt aufnahm. Nach einem 0:7 bei Manchester City war Tedesco im März 2019 entlassen worden und ein halbes Jahr später in Moskau angeheuert. Auch den Hauptstadt-Klub führte er zur Vizemeisterschaft, kehrte anschließend aber aus familiären Gründen nach Deutschland zurück.