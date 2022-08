Tedesco kritisiert: "Es trifft mit Teutonia den Falschen"

Dass RB Leipzig mit einem Heimspiel in die neue DFB-Pokal-Saison startet, schmeckt Domenico Tedesco (36) eigentlich nicht. Derweil stehen zwei Ausleihen bevor.

Mit gemischten Gefühlen blickt Leipzigs Trainer Domenico Tedesco angesichts der Begleitumstände dem Auftaktspiel im DFB-Pokal gegen den FC Teutonia Ottensen am Dienstag (20.46 Uhr, LIVE! bei kicker) entgegen. Einerseits sei es "für uns als Verein toll", dass der Titelverteidiger am Dienstag mit einem Heimspiel in den Wettbewerb starten kann, "aber das ist nicht Sinn der Sache. Ich hätte gern auswärts gespielt, wie es sich in einem solchen Pokalspiel gehört."

Doch zu Hause darf der Hamburger Regionalligist im DFB-Pokal nicht spielen, weil er nur über einen Kunstrasenplatz verfügt. Die Bitte, am Millerntor spielen zu dürfen, lehnte der FC St. Pauli ab. Als schließlich im rund 350 Kilometer entfernten Dessau ein Ausweichplatz gefunden wurde, ruinierten Unbekannte mit einer chemischen Substanz den Rasen. Was mutmaßlich als Protest gegen RB Leipzig gedacht war, stürzte den FC Teutonia ins wirtschaftliche Dilemma. "Meine persönliche Meinung ist, dass es mit Teutonia den Falschen trifft", sagte Tedesco.

Für viele ist es das Spiel des Lebens, darauf müssen wir vorbereitet sein. Domenico Tedseco

Um die Partie überhaupt noch zeitgerecht über die Bühne bringen zu können, stimmte der DFB vergangene Woche einem Tausch des Heimspielrechts zu. Leipzigs Klubführung signalisierte zudem, dass man Teutonia finanziell unter die Arme greifen wolle, um die Verluste abzufedern. In welcher Form und Höhe, ist noch offen.

Tedesco warnt: "Fußball ist auf dem Platz und nicht auf dem Papier"

Aus sportlicher Sicht ist die vermeintlich klare Sache durch den Leipziger Heimvorteil eine noch klarere Angelegenheit geworden. Daran ändert auch Tedescos Warnung nicht: "Auf dem Papier ist es einfach, aber Fußball ist auf dem Platz und nicht auf dem Papier." Der Coach erwartet einen aggressiven und kompakt stehenden Gegner: "Für viele ist es das Spiel des Lebens, darauf müssen wir vorbereitet sein."

Zu dieser Vorbereitung gehört, dass Tedesco die erste englische Woche der Saison dazu nutzen muss, um der aufkommenden Unruhe der Reservisten in seinem prallvollen Kader zu begegnen. Langjährige Leistungsträger wie Emil Forsberg oder teure Neuzugänge wie Xaver Schlager waren in den ersten Saisonwochen kaum einmal zum Zug gekommen, sind ob ihrer Situation unzufrieden. Tedesco begründete die Nichtberücksichtigungen mit der Konkurrenzsituation und vertröstete auf die englischen Wochen: "Dann wird sich das von selbst regeln, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus."

Blaswich vertritt Gulacsi erneut

Verzichten muss Tedesco weiterhin auf Stammkeeper Peter Gulacsi, der erneut vom aus Almelo verpflichteten Janis Blaswich vertreten wird. Ob Gulacsi bis zum schweren Auswärtsspiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt seine Adduktorenprobleme auskuriert hat, ist noch nicht gesichert.

Am Dienstag fehlen zudem die gesperrten Marcel Halstenberg und Kevin Kampl. Halstenberg hatte im Pokalfinale gegen den SC Freiburg nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen, muss zwei Pokalspiele aussetzen. Kampl holte sich in dieser Partie die Gelb-Rote Karte ab, weil er nach seiner Auswechslung auf der Bank unentwegt reklamiert hatte. Leipzig holte bekanntlich in Unterzahl den 0:1-Rückstand auf, sicherte sich im Elfmeterschießen den ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte. Seit Sonntag hat der Klub dazu eine 50-minütige Verfilmung veröffentlicht mit vielen Einblicken und persönlichen Aufnahmen.

1,5 Millionen Euro für Sörloths Leihe

Damit es kein bitterböses Erwachen aus dem Pokaltraum gibt, ist ein Sieg am Dienstag Pflicht. Nicht zum Aufgebot werden Alexander Sörloth und Ilaix Moriba gehören. Sörloth weilt zum Medizincheck in San Sebastian, wird für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro erneut ausgeliehen. Moriba soll bis Transferschluss am Donnerstag ebenfalls noch ausgeliehen werden.