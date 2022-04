Tedesco: "Kevin ist ja immer verletzt, wenn wir nicht spielen"

RB Leipzig spult 2022 eine englische Woche nach der anderen ab. Da ist es praktisch, wenn es Spieler gibt wie Kevin Kampl, die immer nur zwischen zwei Partien verletzt sind.

Das Team von Domenico Tedesco hat in diesem Jahr bereits 16 Spiele auf dem Buckel. Deswegen geht es für den Leipziger Coach vor der Partie am Sonntagabend gegen die TSG Hoffenheim (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) darum, die richtige Mischung an Spielern zu finden.

Dabei sind ihm drei Punkte wichtig: "Frische. Was macht der Gegner? Wie trainieren wir?" Der letzte Faktor falle derzeit weg, sagt Tedesco, weil mangels Zeit kaum Training stattfinde. Auf manchen Positionen fehlt aktuell aber auch ein gleichwertiger Backup, weswegen wohl Kevin Kampl wieder ran muss.

Tedesco berichtete am Freitag von einer praktischen Eigenschaft des Slowenen. "Kevin ist ja komischerweise immer dann verletzt, wenn wir nicht spielen", sagt der Trainer. "Wenn er pausiert, dann fällt er aus, und wenn er spielt, passiert nichts. Der muss da durch, das tut ihm gut." Ohnehin fühle sich der Spieler am wohlsten, "wenn er im Rhythmus ist und spielt".

"Auf die Frage hab ich ja gewartet"

André Silva ist zwar im Rhythmus, agierte zuletzt aber unglücklich, verschoss gegen Bergamo zudem in der Europa League erneut einen Elfmeter. So kam auf der Pressekonferenz am Freitagnachmittag denn auch die Frage nach dem verhinderten Torjäger auf: "Was machen Sie jetzt mit André Silva nach drei eher mauen Spielen?"

Darauf war Tedesco vorbereitet: "Auf die Frage hab ich ja ein bisschen gewartet. André ist ein Topspieler, der es richtig gut macht. Er hat seine Qualitäten, wenn er mitspielt, aber vor allem auch in der Box. Wir messen ihn nicht nur an den Toren. Natürlich, wenn er den Elfmeter gestern reinmacht, ist vieles einfacher - auch für ihn. Aber das ist für ihn und für mich überhaupt kein Problem", versicherte sein Coach.

Dennoch könnte es sein, dass er eine Pause verordnet bekommt. "Wie jeder andere auch, lebt so ein Spieler auch von der Frische, deswegen wird er irgendwann auch mal wieder seine Pause bekommen, um den Akku wieder aufladen zu können."

Ob es am Sonntag schon so weit ist? Jedenfalls wurden die Creatinkinase-Werte der Spieler gemessen. "Den nenne ich jetzt auf der PK aber nicht", schmunzelte Tedesco. Sollte der CK-Wert zu hoch ausfallen, wäre dies unter anderem ein Hinweis auf Verletzungen oder Entzündungen der Muskulatur - und Silva bekäme wohl seine Pause.