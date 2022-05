Tedesco: "Für so eine Ausgangslage haben wir uns zerrissen"

RB Leipzig steht beim Gastspiel in Bielefeld vor dem ersten seiner zwei "Endspiele". Die Niederlage aus dem Hinspiel soll wettgemacht werden.

RB Leipzig nutzte in der Vorwoche den Ausrutscher vom SC Freiburg und sprang vor dem letzten Spieltag zurück auf Platz vier. Diesen wollen die Sachsen in Bielefeld verteidigen. Dass die Arminia aber ein unangenehmer Gegner sein kann, musste RB bereits im Hinspiel feststellen - trotz 20-minütiger Unterzahl gewannen die Ostwestfalen 2:0.

Die Niederlage kurz vor dem Jahreswechsel "verdarb" RB-Trainer Domenico Tedesco zwar den "Weihnachtsurlaub" - in diesem hatte er aber auch viel Zeit zum Überlegen. Er zog aus dem Spiel bekanntlich die richtigen Schlüsse: Den Sechs-Punkte-Rückstand auf Platz vier, den Bayer Leverkusen nach dem 17. Spieltag noch innehatte, haben die Leipziger inzwischen wettgemacht.

Dementsprechend glücklich ist Leipzigs Coach über das "Finale in der Bundesliga". "Für so eine Ausgangslage haben wir uns die letzten Wochen zerrissen", so der 36-Jährige, der betont, dass das Pokalfinale in Berlin noch nicht im Kopf sei. Mit einem Sieg oder einem Remis auf der Alm würde RB die Teilnahme an der Königsklasse jedenfalls sichern.

RB-Vorsprung auf Bielefeld: Aus sechs Punkten wurden 30

Wie unterschiedlich die beiden Teams sich seit dem vergangenen Aufeinandertreffen entwickelten, verdeutlicht die Punktausbeute. Während die Leipzig und Bielefeld nach der Hinrunde nur sechs Punkte trennten, ist der Abstand in den darauffolgenden 16 Partien auf 30 Zähler angewachsen.

Doch nicht nur für die Sachsen ist die Partie ein "Finale", sondern auch für die Bielefelder. Die Hausherren benötigen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) einen deutlichen Sieg und müssen auf eine hohe Niederlage des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln hoffen, um den Relegationsplatz noch zu erreichen. Aus diesem Grund erwartet Tedesco auch einen Gegner, der sich "nicht hinten reinstellen" wird: "Sie werden sich nichts vorwerfen lassen wollen und alles abrufen", erklärte der Leipziger Trainer.

Auch Haidara ist wieder fit - Tedesco hat die "Qual der Wahl"

Rechtzeitig zu den zwei noch ausstehenden Partien meldete sich Amadou Haidara unter der Woche nach seiner Innenbandverletzung zurück. "Wir werden sehen, welchen Beitrag er geben kann", erläuterte der Fußballehrer. Durch den Rückkehrer habe der Coach bei der Aufstellung die "Qual der Wahl".