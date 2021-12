Tedesco: "Die Richtung stimmt" - Haidara gegen Bielefeld dabei

Leipzig spielt bisher die schlechteste Hinserie seit dem Aufstieg in die Bundesliga. Trainer Domenico Tedesco sieht vor dem Jahresabschluss gegen Arminia Bielefeld aber positive Zeichen für eine Trendwende.

Beim 1:1 in Augsburg zeigte sich mal wieder ein Problem der Sachsen, das sich wie ein roter Faden durch die bisherige Saison zieht: Trotz etlicher Großchancen reichte es für RB einfach nicht zum Sieg. "Wir hatten in der ersten Hälfte fünf richtig gute Chancen, in der zweiten waren es drei", zählte Tedesco auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf. "Drei Großchancen pro Hälfte in Augsburg, das muss reichen."

Dabei sieht der 36-Jährige kein grundsätzliches Offensivproblem bei RB: "Es ist ja kein Stürmer da, der eine Ladehemmung hat", sagte er und nannte als Beispiel André Silva, der in den vergangenen drei Partien drei Tore erzielte. Zumal das Remis in Augsburg nicht nur der mangelnden Chancenverwertung geschuldet war, sondern auch dem "fehlenden Willen, einen Vorsprung am Ende komplett zu verteidigen und den Sieg zu wollen."

Insgesamt, so Tedesco, habe er in den zwei Spielen, in denen er auf der Leipziger Bank saß, "drei gute Hälften" gesehen. "Die Richtung stimmt", zeigte er sich optimistisch: "Ich bin zuversichtlich, dass es von Woche zu Woche besser wird." Am besten schon gegen Bielefeld - allerdings warnte er davor, den Vorletzten rein am Tabellenstand zu messen. "In der Laufleistung sind sie Erster, bei den intensiven Läufen sind sie auch ganz vorne dabei", sagte Tedesco. Zumal die Arminia Charakter bewiesen hat, was sich für ihn an den Ergebnissen ablesen lässt: "Sie lassen sich eigentlich nie abschlachten." Tedesco erwartet deshalb einen Gegner, der "extrem unangenehm zu spielen" ist.

Laimer fehlt - Haidara steht im Kader

Verzichten muss er dabei auf Konrad Laimer, der sich in Augsburg eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen hat. Dagegen kann er wieder auf Amadou Haidara zurückgreifen. Der Malier ist nach seiner Sprunggelenksverletzung zwar "gut drauf" und wird auf alle Fälle im Kader stehen. "Ob er von Beginn an spielt, müssen wir noch schauen", sagte Tedesco aber und gab zu bedenken, dass Haidara "mehrere Wochen nicht gespielt hat."