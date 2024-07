Tedesco: "Das sind die Spiele, auf die wir warten"

Belgien und Frankreich stehen sich im Kampf um den Einzug ins EM-Viertelfinale gegenüber. Domenico Tedesco sieht sein Team nicht als Favorit, aber dennoch für das Nachbarschaftsduell gerüstet.

Nein, mit Ruhm hat sich Belgien im bisherigen Turnierverlauf nicht bekleckert. Zwar reparierten die "Roten Teufel" die Auftaktpleite (0:1 gegen die Slowakei) mit einem 2:0 gegen Rumänien, zitterten sich dann aber mit einem 0:0 gegen die Ukraine nur zu Platz zwei in der Gruppe E. Hierbei ist die Elf von Domenico Tedesco mit Frankreich, das ebenfalls nur als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einzog, auf Augenhöhe.

Sie haben die letzten beiden Spiele gegen uns gewonnen, obwohl wir gut gespielt haben, also wollen wir gewinnen. Timothy Castagne

Das war Belgien beim bisher einzigen Duell bei einer Europameisterschaft 1984 nicht, in der Vorrunde kanzelten Michel Platini (drei Tore) & Co. den Kontrahenten mit 5:0 ab. Ansonsten gab es den Vergleich bei Pflichtspielen nur noch zweimal: In zwei Halbfinals mussten sich die Belgier sowohl in der Nations League 2021 beim 2:3 (nach 2:0-Führung) als auch bei der WM 2018 mit 0:1 jeweils knapp geschlagen geben.

Grund genug für Timothy Castagne, auf Revanche zu sinnen: "Da wir Nachbarn sind, ist dieses Spiel immer ein Klassiker und etwas Besonderes. Sie haben die letzten beiden Spiele gegen uns gewonnen, obwohl wir gut gespielt haben, also wollen wir gewinnen", gibt sich der Rechtsverteidiger optimistisch.

"Wir sind nicht der Favorit, zum ersten Mal im Turnier", schätzt Tedesco die Kräfteverhältnisse vor der Partie ein. "Ob das gut oder schlecht ist, darüber denken wir nicht viel nach." Sein Team sieht der Trainer in jedem Fall gerüstet für den Achtelfinal-Kracher. "Wir sind hier, um Teil der besten Mannschaften zu sein. Jetzt treffen wir auf eine Spitzenmannschaft, deshalb haben wir uns qualifiziert, sonst hätten wir zu Hause bleiben können." Und weiter: "Das sind die Spiele, auf die wir warten, und alles ist möglich. Wir können alle herausfordern. Wir sind bereit."

Kritik von außen? Tedesco: "Es ist das Wichtigste, dass wir zusammenhalten"

Tedesco ist also bereit, zu liefern - und sollte das auch tun, denn ganz unkritisch wird der deutsche Coach in Belgien anscheinend nicht gesehen. Seinen Ärger über die verspätete Stadionankunft vor dem entscheidenden Match gegen die Ukraine nahm die belgische Zeitung Het laatste nieuws zum Anlass einer Rüge: "Tedesco muss aufhören, an Verschwörungstheorien zu glauben. Ebenso mit dem Anführen bestimmter Ausreden", forderte das Blatt und den 38-Jährigen auf: "Bewahren Sie Ruhe, Herr Tedesco - und machen Sie einfach weiter."

Unmut äußerten zuletzt auch die eigenen Anhänger, die das 0:0 gegen die Ukraine mit Pfiffen quittierten. Tedesco appellierte an die Einheit: "Die Fans wissen, dass wir sie brauchen. Es ist das Wichtigste, dass wir zusammenhalten." Negative Stimmung nach der wenig souveränen Gruppenphase komme "nur von außen, innerhalb ist sie wirklich erstklassig", beteuerte er.

Video liefert Zusatzmotivation für Frankreich

Kontraproduktiv war im Vorfeld des Nachbarschaftduells sicherlich ein kursierendes Video. In diesem fragte ein belgischer Komiker, wer denn Kyllian Mbappé gegen das Schienbein treten könne. Die Antwort gab der belgische Nationalspieler Amadou Onana, als er seinen eigenen Namen sang. Der Verband entschuldigte sich wenig später und löschte das Video. Eine Zusatzmotivation für die Franzosen, die man sich wohl hätte sparen können.