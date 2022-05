Tedesco: "Da kannst du die Taktiktafel nehmen und in den Mülleimer schmeißen"

Wie schon nach der Partie gegen Union Berlin herrscht bei RB Leipzig Frust. Eine schwache erste Halbzeit führte bei Borussia Mönchengladbach zur zweiten Liga-Niederlage in Folge.

"Leipzig hat die erste Halbzeit komplett verschlafen, weil sie überhaupt nicht aggressiv waren", analysierte ein überraschter Gladbacher Trainer Adi Hütter am Mikrofon von DAZN - und sprach damit seinem Trainerkollegen aus der Seele. Domenico Tedesco war ob des 1:3 seiner Mannschaft bei Borussia Mönchengladbach selbstverständlich bedient, es war die zweite Niederlage in Folge in der Liga.

Bei den Fohlen war es die angesprochene erste Hälfte, in der RB ein unter Tedesco ungewohntes Gesicht zeigte und großen Anteil daran hatte, dass sich die Sachsen zwei Spieltage vor Schluss nur noch auf Platz fünf wiederfinden. "Sehr körperlos", beschrieb Tedesco das Auftreten seiner Elf, Gladbach habe ihr "komplett den Schneid abgekauft". Der 36-Jährige wirkte sachlich, ruhig, in einem Satz aber sehr gefrustet. "Da kannst du die Taktiktafel nehmen und in den Mülleimer schmeißen", so Tedesco, der damit die fehlenden Basics bei RB ansprach.

Leipzig kann "harten Schlag" nicht nutzen

In Durchgang zwei wurde Leipzig besser, zielstrebiger im letzten Drittel. Herauskam ein Platzverweis nach etwas mehr als einer Stunde für Gladbachs Nico Elvedi, der den enteilten Christopher Nkunku als letzter Mann abgrätschte. Yann Sommer sprach von einem "harten Schlag", Leipzig konnte die angeknockte Borussia aber nicht zum Fallen bringen. So aber die Fohlen die wütend anrennenden Sachsen, der einzige konsequent ausgespielte Konter endete im 3:1 für Gladbach.

"Wir haben den Ball einfach viel zu hektisch in die Box bringen wollen. Wir wollten zu viel. Es war gut gemeint, aber man muss - gerade wenn man ein Mann mehr auf dem Platz ist - diese Situation besser angehen. Da sind wir heute im Kopf etwas zu jugendlich unterwegs gewesen", kritisierte Defensivmann Willi Orban die fehlende Geduld der Leipziger. Auch der Ungar sah, dass er und seine Kollegen viele vor der Partie besprochenen Dinge "überhaupt nicht umgesetzt" hatten.

So heißt es für RB nun wieder "sammeln und analysieren" (Orban), schließlich steht am Donnerstag (21 Uhr) das schwere Rückspiel im Europa-League-Halbfinale gegen die Glasgow Rangers im Ibrox Stadium an. Das Hinspiel hatten die Sachen mit 1:0 gewonnen.