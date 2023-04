Technischer Direktor Neppe soll nicht mehr auf der Trainerbank sitzen

Die Nerven nach dem 0:3 im Viertelfinalhinspiel in der Champions League liegen blank beim FC Bayern. Das zeigt nicht nur die Auseinandersetzung zwischen Sadio Mané und Leroy Sané. Es stimmt derzeit hinten und vorne nicht in diesem Klub. Und deshalb soll es erste Konsequenzen geben.

Wie der kicker erfuhr, gibt es intern beim deutschen Rekordmeister die definitive Überlegung, dass der Technische Direktor Marco Neppe künftig während eines Spiels nicht mehr auf der Trainer- beziehungsweise Ersatzbank sitzen soll.

Neppe ist bei den Münchnern gemeinsam mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic für die Kaderplanung zuständig, war in den vergangenen Wochen bei mehreren Spielen häufig reklamierend beim vierten Offiziellen zu sehen. Dies soll sich künftig ändern. Es könnte sogar bereits bis Samstag, bis zum Duell mit der TSG Hoffenheim (15.30 LIVE! bei kicker), der Entschluss gefasst werden.

Neppe war von 2017 bis 2021 Leiter der Scouting-Abteilung beim FC Bayern, ehe der heute 36-Jährige vor zwei Jahren befördert wurde und seither noch mehr Verantwortung bei Transfers übernimmt. So wurden die Neuzugänge vor der Saison alle nach außen groß gefeiert - nun aber nimmt die Kritik an der Kaderzusammenstellung, die in erster Linie Neppe und Salihamidzic betrifft, mehr und mehr zu. Auch intern.