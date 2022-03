Technischer Direktor Mathijsen bei Willem II entlassen

Der ehemalige Hamburger Spieler Joris Mathijsen ist bei Willem II in der niederländischen Eredivisie als Technischer Direktor entlassen worden. Auch Trainer Fred Grim muss seinen Posten räumen.

Der Verein hat seit Oktober 2021 nur ein Spiel gewonnen und befindet sich mitten im Abstiegskampf der ersten niederländischen Liga.

Mathijsen war seit Sommer 2016 bei Willem tätig, wo er auch seine Spielerkarriere gestartet hatte. Der Verein teilte auf seiner Homepage mit: "Nach fast sechs Jahren, in denen wir lange, intensiv und gut mit Joris zusammengearbeitet haben, fällt es uns schwer, ihn suspendieren zu müssen. Wir hatten in all den Jahren eine sehr gute Beziehung zum Direktor und Menschen Joris."

Mathijsen stand von 2006 bis 2011 beim Hamburger SV unter Vertrag.