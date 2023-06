"Technisch versierter Offensivspieler": Eichinger zieht es nach Regensburg

Jahn Regensburg arbeitet nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga an einem schlagkräftigen Kader für die neue Spielzeit. Zählen können sie dabei auf Noel Eichinger, der das Angriffsspiel der Oberpfälzer beleben soll.

Der SSV Jahn Regensburg verstärkt sich für die anstehende Drittligasaison mit Angreifer Noel Eichinger. Wie der Zweitligaabsteiger am Dienstag bekanntgab, wechselt der 21-Jährige ablösefrei vom FSV Zwickau an die Donau und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis 2026.

Eichinger wurde in der Nachwuchsabteilung von Wehen Wiesbaden ausgebildet, schaffte bei den Hessen aber nicht den Sprung in den Profibereich. 2020 schloss er sich daher dem damaligen Oberligisten Wormatia Worms an und war in seinen zwei Jahren in Worms an 44 Toren in 43 Spielen beteiligt (19 Tore, 25 Assists). Im Sommer vergangenen Jahres wechselte der Stürmer zum FSV Zwickau, für den er in der abgelaufenen Saison in 28 Drittligaspielen sowie zwei Partien des Sachsenpokals auf dem Platz stand und dabei je drei Treffer und Assists sammelte. Den Abstieg des Klubs konnte der 21-Jährige jedoch nicht verhindern.

Verantwortliche sehen noch Entwicklungspotenzial

"In Noel haben wir einen unbekümmerten und technisch versierten Offensivspieler gefunden, der unserem Anforderungsprofil entspricht. In den Gesprächen haben wir schnell gespürt, dass er nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich hervorragend zum SSV Jahn passt", freut sich Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des Jahn, über die Verpflichtung Eichingers, bei dem er noch einiges an Entwicklungspotenzial sieht.

Der Spieler selbst gibt sich ob der neuen Herausforderung in Regensburg optimistisch: "Ich freue mich auf die Aufgabe, den Verein und die Fans. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, auch mit meinem ehemaligen Trainer Joe Enochs, haben mich direkt überzeugt. Ich habe mich hier sofort wohl gefühlt und bin mir sicher, dass es gut passt mit mir und dem SSV Jahn."

Eichinger bereits vierter Neuzugang

Für Jahn Regensburg ist Eichinger der vierte externe Neuzugang nach Andreas Geipl, Noah Ganaus und Rasim Bulic. Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga verabschiedeten die Oberpfälzer ganze 23 Spieler aus ihrem Kader, sodass noch weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt folgen dürften.