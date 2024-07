"Technisch versiert": Münster verstärkt sich mit Amenyido

Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster hat Offensivspieler Etienne Amenyido vom Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli unter Vertrag genommen.

Preußen Münster bastelt weiter eifrig am neuen Zweitliga-Kader. Nun wurde die Offensive verstärkt. Etienne Amenyido schließt sich von Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli dem Adlerclub an.

Der Stürmer kommt ablösefrei, sein Vertrag bei den Kiez-Kickern war nicht verlängert worden.

Der in Herford geborene Deutsch-Togolese, der bereits ein Länderspiel für Togo absolvierte, spielte zuletzt drei Jahre für den FC St. Pauli. Zuvor stand er beim VfL Osnabrück und bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

"Er wird uns in vorderster Linie im Sturm super ergänzen"

Amenyido trainierte bereits seit Montag bei den Preußen, am heutigen Mittwoch gab's die Vertragsunterschrift und später auch das erste Testspiel. "Etienne bringt enorm viel Qualität mit, ist technisch sehr versiert und torgefährlich. Damit wird er uns in vorderster Linie im Sturm super ergänzen. Er passt charakterlich und fußballerisch sehr gut in unser Profil", wird Münsters Geschäftsführer Sport Ole Kittner auf der vereinseigenen Website zitiert.

"Wir haben ihn jetzt auch im Training sehen können, das war von seiner Seite ein starkes Zeichen, sich zu Preußen zu bekennen. Wir sind total überzeugt von ihm. Im Training konnten wir auch sehen, dass er auch menschlich gut ins Team passt. Das ist uns auch wichtig, weil die Gemeinschaft und die Geschlossenheit ein echter Faustpfand für uns sein muss. Das wird Eti auch verkörpern."

"Begeisterung und Euphorie in die 2. Bundesliga mitnehmen"

"Preußen Münster hat in den letzten zwei Jahren etwas Besonderes geschaffen", so Amenyido. "Ich will jetzt meinen Teil dazu beitragen, dass wir diese Reise fortsetzen und die Begeisterung und Euphorie auch in die 2. Bundesliga mitnehmen."

Preußen Münster war als Tabellenzweiter als Drittliga-Aufsteiger durchmarschiert und in die 2. Liga aufgestiegen.

"Münster kenne ich, weil meine Heimat nicht weit weg von hier ist", sagt Amenyido. "Preußen hat man in den letzten zwei Jahren allein durch ihre Erfolge automatisch verfolgt. Dazu habe ich auch nur Gutes gehört. Ich will dem Team mit meiner Dynamik und meiner Torgefährlichkeit etwas geben, um in der zweiten Liga zu bestehen."

Amenyido startete beim Bünder SV seine Fußballkarriere. Dann wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er von 2011 bis 2017 die Nachwuchsmannschaften durchlief und überaus erfolgreich war. Mit der U 17 gewann er zweimal die Deutsche Meisterschaft, das gleiche Kunststück gelang auch in der U 19. Über den BVB II, VVV-Venlo und den VfL Osnabrück kam der Rechtsfuß schließlich zum FC St. Pauli. Nach Münster bringt Amenyido die Erfahrung aus 90 Zweitliga-Partien, wobei er zehn Tore erzielte, und 22 Einsätzen in der 3. Liga mit (zwei Tore).