"Technisch versiert": Elversberg schnappt sich Schmahl

Frederik Schmahl wechselt von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim zur SV Elversberg. Der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler erhält an der Kaiserlinde einen Dreijahres-Vertrag bis 2027.

Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg treibt die Kaderplanung für die nächste Saison weiter voran. Die Saarländer haben Frederik Schmahl von der TSG Hoffenheim für 2024/25 verpflichtet und den offensiven Mittelfeldspieler mit einem Dreijahres-Vertrag bis 2027 ausgestattet.

Ausgebildet wurde der gebürtige Berliner beim 1. FC Union Berlin. Bis zum ersten U-19-Jahr war Schmahl für die Eisernen in der Junioren-Bundesliga im Einsatz, anschließend wechselte er für ein Jahr zum FC Energie Cottbus, damals ebenfalls Junioren-Bundesligist. Im Sommer 2021 entschied sich der Offensivspieler, der meist zentral, aber auch auf den Außen zum Einsatz kommt, für den Wechsel in den Herren-Bereich zum Nordost-Regionalligisten FSV Luckenwalde.

23 Scorerpunkte in 52 Spielen für die TSG II

Für Luckenwalde kam Schmahl 2021/2022 auf 35 Regionalliga-Einsätze (zwölf Torbeteiligungen), was ihn auch auf den Zettel von Bundesligist TSG Hoffenheim brachte. Zur Saison 2022/2023 schloss er sich der Hoffenheimer U 23 in der Regionalliga Südwest an. Spätestens seit der aktuellen Saison gehört der 21-Jährige zu den Stammkräften der TSG II. Für die Kraichgauer kommt er zum jetzigen Zeitpunkt auf saisonübergreifend 52 weitere Regionalliga-Einsätze mit 23 Scorerpunkten.

Podcast Das Letsch-Aus in Bochum: Kommt jetzt Kuntz? Thomas Letsch ist nicht mehr Trainer des VfL Bochum. Kommt jetzt Stefan Kuntz? Außerdem: Der DFB verlängert mit Rudi Völler, Köln muss auf Davie Selke verzichten - und in der Türkei eskaliert der Streit zwischen Fenerbahce und dem Verband immer weiter. alle Folgen

In der aktuellen Spielzeit stehen für Schmahl 26 Spiele in der Regionalliga Südwest in der Vita, in denen er sieben Tore erzielte.

"Laufstarker und technisch versierter Spieler"

"Freddy ist ein laufstarker und technisch versierter Spieler. Er bringt dazu mit seiner Auffassungsgabe und seinem Spielverständnis die Voraussetzungen mit, um sich auch in Elversberg durchzusetzen", wird SVE-Sportvorstand Ole Book auf der Vereinswebsite zitiert.

Schmahl sagt über seinen Entschluss, ins Saarland zu gehen: "Der Wechsel zur SV Elversberg bedeutet für mich den nächsten passenden Schritt. Es wird eine neue Herausforderung in einem neuen Umfeld, auf das ich mich schon jetzt sehr freue."

Am kommenden Sonntag ist die SV Elversberg beim Spitzenreiter FC St. Pauli zu Gast (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).