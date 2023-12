"Technisch hochveranlagten Spieler": Fürth bindet Nachwuchstalent Imeri

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Adem Imeri verlängert. Der junge Mittelfeldspieler spielt derzeit noch in der U 19 des Vereins, soll aber nach und nach an die Profis herangeführt werden.

Beim Kleeblatt läuft der Kontrakt von Imeri nun zwei weitere Jahre, zusätzlich hat der Verein sich eine Option auf ein weiteres Jahr gesichert. Bis zum Ende der laufenden Spielzeit soll Imeri noch in der U 19 auflaufen, jedoch soll er nach und nach an den Profibereich herangeführt werden. Zunächst wird er die Wintervorbereitung beim Team von Trainer Alexander Zorniger absolvieren. "Ab Sommer wird er dann fester Bestandteil unseres Kaders sein", erklärt Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

Alle Fans vom Kleeblatt dürfen sich laut Azzouzi auf einen "technisch hochveranlagten Spieler" freuen, der in der laufenden U-19-Bundesliga in bislang elf von 13 möglichen Partien zum Einsatz kam und dabei einen Treffer erzielte. Darüber hinaus erzielte er in zwei Einsätzen im DFB-Pokal der Junioren zwei Treffer. Imeri ist ein echtes Fürther Eigengewächs. Trotz seines jungen Alters trägt er bereits seit zehn Jahren das Kleeblatt-Trikot.

Auch Fürths Trainer Alexander Zorniger freut sich über die Vertragsverlängerung des jungen Talentes. "Wir schauen extrem auf seine Entwicklung. Es geht für ihn jetzt nicht darum, möglichst schnell nach oben zu kommen. Sondern für Adem ist es wichtig, dass er so stabil wie möglich die richtigen nächsten Schritte macht. Dafür bieten wir ihm das richtige Umfeld."