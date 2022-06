"Technisch exzellent, unermüdlich": Rochelt wechselt nach Elversberg

Jannik Rochelt verlässt Regionalligist Ulm. Der 23-Jährige spielt künftig für die SV Elversberg in der 3. Liga.

Jannik Rochelt spielt in der kommenden Saison für die SV Elversberg in der 3. Liga. IMAGO/Eibner

In der abgelaufenen Saison hatte sich Rochelt mit Ulm noch ein intensives Duell um den Drittliga-Aufstieg geliefert, mit dem besseren Ausgang für die Saarländer. Für den gebürtigen Allgäuer geht es trotzdem in die 3. Liga - mit der SVE, die ihn ab Juli unter Vertrag nimmt. Beim Drittliga-Rückkehrer erhält der 23-Jährige, der auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann, einen Zweijahresvertrag.

Uns erwartet eine spannende Spielzeit mit schwierigen Partien gegen zum Teil gestandene Drittligisten. Jannik Rochelt

"Jannik ist technisch exzellent, unermüdlich und wird unsere Offensive mit seiner Kreativität und seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-eins weiter verstärken", sagt Sportdirektor Ole Book. "Trotz seines jungen Alters hat er in der Vergangenheit schon viel Verantwortung auf dem Platz übernommen und sich bereits in der 3. Liga bewiesen."

Rochelt wurde beim FC Memmingen ausgebildet. Im Januar 2019 schloss er sich der zweiten Mannschaft des FC Bayern an, die damals in der 3. Liga spielte. Für die Münchner bestritt er 24 Einsätze, ehe es ihn nach einem Jahr nach Ulm zog. Dort absolvierte er 51 Regionalliga-Spiele. "Uns erwartet eine spannende Spielzeit mit schwierigen Partien gegen zum Teil gestandene Drittligisten, aber ich werde mein Bestes dafür geben, mit der SVE eine erfolgreiche Zeit zu haben", so der Neuzugang.