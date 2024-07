Technik, Tempo und Kreativität erhofft: Hansa holt Lebeau

Adrien Lebeau ist zurück in der 3. Liga. Der ehemalige Offensivspieler von Waldhof Mannheim wechselt aus der Ligue 1 zu Hansa Rostock.

Adrien Lebeau spielte künftig wieder in der 3. Liga und schließt sich Hansa Rostock an. IMAGO/PanoramiC

Wie Hansa Rostock am Dienstag mitteilte, wird Adrien Lebeau in der kommenden Saison bei den Ostseestädtern spielen. Der 24-Jährige kommt von Stade Brest zum Absteiger. Über die Ablösemodalitäten machte der Klub keine Angaben - wohl aber, was man sich von dem Offensivmann erhofft. "Adrien ist in der Offensive flexibel einsetzbar und kann sowohl auf beiden Flügeln als auch im Zentrum spielen. Er verfügt über ein hohes Tempo, eine gute Technik, ein starkes Eins-gegen-eins und ist in der Lage, spielerisch gute Lösungen zu kreieren", wird Profifußball-Direktor Amir Shapourzadeh in einer Mitteilung des ehemaligen Bundesligisten zitiert. "Mit Stade Brest und RC Straßburg hat er bereits Erfahrungen in der französischen Ligue 1 und damit in einer der Top 5-Ligen Europas sammeln können. Zudem kennt er durch seine Zeit bei Waldhof Mannheim auch den Fußball in der 3. Liga."

Für die Kurpfälzer lief Lebeau in 39 Drittliga-Einsätzen zwischen 2021 und 2023 auf. Dabei erzielte er fünf Tore und gab sechs Vorlagen. Vor einem Jahr wechselte er in die Bretagne, absolvierte für Stade Brest, das sich als Tabellendritter für die Champions League direkt qualifiziert hat, aber nur sieben Kurzeinsätze, wobei ihm eine Vorlage gelang.

Gespräche mit Rossipal und Bischoff

Dass er zurück in die deutsche 3. Liga wechselt und sich Hansa Rostock anschließt, erklärt der Neuzugang auch durch gute Gespräche mit ehemaligen Teamkameraden und Bekannten. "In meinen zwei Jahren in Deutschland bei Waldhof Mannheim hatte ich von Hansa schon einiges mitbekommen und gehört. Diese ersten positiven Eindrücke haben sich bestätigt, als ich mit Alexander Rossipal und Amaury Bischoff gesprochen habe, die nur Gutes über den Verein, das Stadion, die Bedingungen und den großartigen Support der Fans berichtet haben", sagt Lebeau.

Bereits am Dienstagnachmittag wird der Franzose ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei Hansa erhält er die Rückennummer 14.