'Teca' noch vor 'FabienneXIII': Erste Frau beim FGS-Qualifier

Die brasilianische FIFA-eSportlerin 'Teca' von Astralis wird schon in wenigen Tagen am dritten FGS-Qualifier teilnehmen - als erste Frau überhaupt.

Eigentlich galt die Deutsche Fabienne 'FabienneXIII' Morlok vom FOKUS CLAN bis vor Kurzem als erste Frau, die bei einem offiziellen Qualifier der FIFA Global Series (FGS) antreten wird. 'FabienneXIII' hatte sich für das vierte und letzte Turnier in der laufenden Saison qualifiziert, nun wird sie von einer Berufsgenossin überholt.

Stephanie Luana 'Teca' da Silva Santos ist spät noch der Einzug in den dritten Qualifier am kommenden Wochenende gelungen. Sie wird in der Zone "Lateinamerika Süd" um die Pro-Punkte im Rennen um die Tickets für den FIFAe World Cup 2022 kämpfen. Die Brasilianerin ist nicht zum ersten Mal als Vorreiterin unterwegs.

Nächster Meilenstein für die Vorreiterin

Im März 2021 war sie als erste Profi-Spielerin auf einem In-Game-Tifo in FIFA 21 abgebildet, im aktuellen Ableger war sie zudem die erste Frau, die in die Elite Division eingezogen war. Seit September 2020 ist 'Teca' bei der dänischen Organisation Astralis aktiv, jetzt feiert sie ihren ersten ganz großen eSport-Erfolg.

Mit 2.118 Skill-Punkten schloss sie die dritte Division Rivals-Saison auf dem 227. Platz in "Lateinamerika Süd" ab - letztlich genug für die Teilnahme am Qualifier. Stolz teilte sie am Montagabend ihre Registrierungseinladung zum bevorstehenden Wettbewerb in den sozialen Netzwerken, versehen mit einem "VAMOS".

'Teca' beweist sich innerhalb der Szene

Zu ihrem Wechsel ins Astralis-Farmteam Future FC im Jahr 2019 klagte sie über massive Vorurteile gegenüber weiblichen FIFA-Profis. "Leider glauben viele Leute, dass Mädchen ein Spiel, das hauptsächlich von Jungs gespielt wird, nicht so gut beherrschen", meinte 'Teca' damals - den Gegenbeweis stellt sie aktuell an.

Ob es beim kommenden FGS-Qualifier tatsächlich zum Sprung in die Punkteränge reichen kann, bleibt abzuwarten - die Konkurrenz in ihrer Zone ist groß. Was 'Teca' allerdings besonders gut kann - neben FIFA natürlich -, ist, sich in einer männlich beherrschten Domäne durchzusetzen und ihre Ebenbürtigkeit zu demonstrieren.

Dass sie nicht nur am Controller glänzen kann, hat sie übrigens im Rahmen der eLibertadores gezeigt: 'Teca' hatte den Live-Stream als Moderatorin und Kommentatorin begleitet und gab ihre Expertise zum Besten. Kommen nun noch regelmäßige Turnierauftritte hinzu, steht einer großen eSport-Karriere nichts mehr im Weg.