TeBe verpflichtet Wagner und Gabrielides

Louis Wagner sowie Jannis Gabrielides haben in der vergangenen Woche ihre Verträge bei Tennis Borussia Berlin unterschrieben. Beide kommen vom Ligakonkurrenten Berliner AK.

Wagner stammt ursprünglich aus der TeBe-Jugend. Nach weiteren Stationen bei den Juniorenmannschaften des FC Ingolstadt, dem MSV Duisburg und zuletzt dem Berliner AK ist der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler zurück bei der Borussia.

Bei den Schanzern in der U-17-Bundesliga Süd/Südwest traf Wagner in 19 Einsätzen zweimal und lieferte ebenso oft Torvorlagen. In der U-19-Bundesliga hingegen konnte er den Ball nicht einnetzen.

Der Sportliche Leiter Claudio Offenberg freut sich über die Verpflichtung. "Mit seiner unbekümmerten und frischen Art, Fußball zu spielen, passt er gut in unser diesjähriges Konzept. Willkommen daheim und alles Gute", begrüßt er Wagner in einer Mitteilung des Vereins.

Ein Torhüter mit Erfahrung

Der 31-jährige Gabrielides verstärkt das Torwart-Team und stammt aus dem Regionalliga-Kader des BAK.

Der Keeper startete in den Herrenbereich beim Bezirksligisten SV Lurup, bevor es zum niederländischen Fünftligisten SV Meerssen ging. Er kehrte nach Deutschland zurück, um beim Landesligisten VfR Neumünster das Tor zu hüten. Von dort aus führte ihn sein Weg nach Berlin, erst zu Viktoria, dann zum AK und jetzt zu TeBe.

Jeweils dreimal zum Einsatz kam er in der Oberliga Hamburg sowie der Regionalliga Nord. Einmal stand er im Schleswig-Holstein-Pokal auf dem Platz, ein weiteres Mal beim Berliner Pokal.

"Jannis ist mit seiner Erfahrung und seiner stets positiven Einstellung sportlich, aber auch gerade menschlich, ein echter Gewinn für unsere meist blutjungen Lila-Weißen", betont Offenberg. "Mit seiner permanent guten Laune und tollen Einstellung zur Sache wird er mithelfen, das Niveau unseres Torhüter-Trios weiter anzuheben."

Am Samstag findet das nächste Heimspiel der Tennis Borussia Berlin gegen die VSG Altglienicke statt. Anpfiff ist um 13 Uhr.