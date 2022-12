TeBe trennt sich von Trainer Njie

Nordost-Regionalligist Tennis Borussia Berlin hat sich am Mittwochabend von seinem Trainer Abu Njie getrennt.

Der Traditionsklub und frühere Bundesligist zog die "Konsequenzen aus der unbefriedigenden sportlichen Entwicklung in der bisherigen Hinrunde". So heißt es in der Verlautbarung, die die Hauptstädter auf ihrer Website platzierten. Kurzum: Cheftrainer Abu Njie sowie sein Bruder und Co-Trainer Momar Njie sind von ihren Aufgaben entbunden worden.

Die Njie-Brüder hatten Tennis Borussia im Sommer übernommen, konnten mit den Lila-Weißen aber lediglich sieben Punkte sammeln und stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz der Nordost-Staffel.

"Notwendig für eine Trendwende"

Vorstandsvorsitzender Günter Brombosch sagte zur Trennung vom Übungsleiter-Duo: "Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um nach den unbefriedigenden Ergebnissen der vergangenen Monate noch eine Trendwende herbeiführen zu können." Bezüglich eines Nachfolgers wurde bislang noch keine Entscheidung getroffen.

Für TeBe geht es am 20. Januar mit einem Heimspiel gegen den Stadtrivalen BAK weiter, der momentan den vierten Platz belegt.