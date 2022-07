TeBe-Sportdirektor Offenberg legt Amt nieder

Nach zwei Jahren hat sich Claudio Offenberg als Sportdirektor von Tennis Borussia Berlin verabschiedet.

Nach "zwei erfolgreichen Jahren im Amt", so Regionalligist TeBe, habe Claudio Offenberg den Hauptstadt-Klub um die Auflösung seines ursprünglich bis Saisonende datierten Vertrags gebeten. Dieser Bitte sei der Vorstand in der vergangenen Woche nachgekommen, heißt es an diesem Montag.

"Mit Claudio Offenberg konnte sich TeBe in den vergangenen zwei Jahren in der Regionalliga etablieren. Mit seiner Erfahrung und seinem Know-how hat er maßgeblich zur erfreulichen Entwicklung im sportlichen Bereich beigetragen und unsere Erwartungen auch mit Blick auf die Vorbereitung zur neuen Saison voll erfüllt", schreibt der Verein, der den Weg mit seinem bisherigen Sportlichen Leiter "gerne gemeinsam weitergegangen" wäre. TeBe will sich mit Offenberg dennoch "in den nächsten Wochen über mögliche neue Aufgaben" unterhalten", sagte Vorstandsmitglied Tobias Schulze.

Weitere Zusammenarbeit denkbar

Offenberg äußerte in seinen Abschiedsworten zumindest die Bereitschaft, "dem Verein auch in Zukunft in der einen oder anderen Form" verbunden zu bleiben. Im Sommer 2020 hatte er das neu geschaffene Amt des Sportlichen Leiters übernommen. Überwiegend mit Perspektivspielern gelang zwei Mal in Folge der Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost.

Davor hatte Offenberg über Jahrzehnte als Trainer und Sportchef im Berliner Fußball gearbeitet, zu Beginn des Jahrtausends auch schon im Junioren- und Herrenbereich bei TeBe.

TeBe startet am 6. August mit einem Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC in die neue Saison.