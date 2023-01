Teamtraining und neuer Vertrag: Leupolz will mit Chelsea hoch hinaus

Nationalspielerin Melanie Leupolz hat ihren Vertrag beim FC Chelsea langfristig ausgeweitet - und große Ziele mit dem Londoner Klub.

Unter der Strelizie: Melanie Leupolz im Chelsea-Trainingslager in Spanien. Chelsea FC via Getty Images

Bis Sommer 2026 hat das neue Arbeitspapier von Mittelfeldspielerin Leupolz bei den Chelsea-Frauen Gültigkeit. Die 28 Jährige war nach der Geburt ihres ersten Kindes im Oktober erst dieser Tage ins Mannschaftstraining des englischen Meisters zurückgekehrt. "Ich möchte mehr Spiele mit dem Team, mehr Chancen auf Titel und ein großes Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen", sagte Leupolz in der Mitteilung der Blues vom Dienstag.

Schon wieder Spitzenreiter

Die frühere Spielerin des SC Freiburg und des FC Bayern hatte im vergangenen März ihre Schwangerschaft bekannt gegeben und dadurch die Europameisterschaft im Juli in ihrer Wahlheimat England verpasst.

Für die DFB-Auswahl bestritt sie 75 Länderspiele, war 2013 Europameisterin und 2016 Olympiasiegerin. "Melly hat eine Schlüsselrolle gespielt bei unseren Erfolgen in ihren ersten 18 Monaten im Klub. Wir freuen uns, sie wieder im blauen Dress zu sehen und auf unseren Erfolgen in den nächsten Jahren aufbauen zu können", sagte Chelseas Manager Paul Green. Die Londonerinnen führen die Tabelle der Women's Super League nach dem 10. Spieltag vor Stadtrivale Arsenal an.