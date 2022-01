Teamspringen geht an Österreich - Ernüchterung bei den DSV-Adlern

Die Wettkämpfe von Bischofshofen fanden für die Skispringer am Sonntag ein Ende - kein gutes allerdings für die DSV-Adler. Die enttäuschten auch beim Teamspringen. Stark dagegen präsentierten sich die Österreicher.

Karl Geiger und Co. enttäuschten in Bischofshofen. imago images/GEPA pictures

Karl Geiger lag nach seinem Sturz auf dem Boden und hatte den Schnee im Gesicht hängen. Zum Abschluss eines sehr enttäuschenden Skisprung-Wochenendes bot Deutschlands bester Flieger damit das ideale Sinnbild. Das Team kam am Sonntag nicht über Rang sechs hinaus.

"Irgendwann ist auch die Luft draußen. Ein, zwei Dinge waren okay, aber es ist einfach nicht rundgelaufen für uns an diesem Wochenende", sagte Chefcoach Stefan Horngacher knapp vier Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking in der ARD.

Im Pongau siegte beim abschließenden Teamwettbewerb Gastgeber Österreich vor Japan und Norwegen. Deutschland war chancenlos und das nicht nur wegen des Sturzes von Geiger. Am Ende fehlten 82,4 Punkte und damit umgerechnet mehr als 45 Meter. "Wir werden versuchen, so schnell wie möglich den Anschluss wieder herzustellen", kündigte Horngacher an.

Über den im November noch herausragenden Geiger sagte Deutschlands letzter Tournee-Sieger Sven Hannawald am Sonntag: "Der Ist-Zustand ist, dass er vom Kopf her müde ist. Du siehst, das ist eine gebrauchte Ausstrahlung, die er nicht wegzaubern kann."

Geiger hatte in den vergangenen Tagen mehrere Male eingeräumt, wie sehr ihm der große Druck rund um die Tournee zu schaffen gemacht hatte. Der 28 Jahre alte Allgäuer war als Topfavorit in das Event gestartet, hatte aber schon in Garmisch-Partenkirchen alle Chancen verspielt.

