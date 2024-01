Teamspringen bei der Polish Tour: Österreich gewinnt souverän - DSV auf Podest

Der vorletzte Wettkampf der Polish Tour war ein Teamspringen in Zakopane. Dort hatte Österreich am Ende die Nase vorn, Deutschland landete auf dem Podest.

Angeführt von Andreas Wellinger haben die deutschen Skispringer beim Weltcup in Polen den dritten Platz im Teamwettkampf belegt. Wellinger, Karl Geiger, Stephan Leyhe und Pius Paschke mussten sich am Samstag in Zakopane den mit großem Vorsprung siegreichen Österreichern um Topathlet Stefan Kraft und den zweitplatzierten Slowenen geschlagen geben.

Im ersten Mannschaftswettkampf dieses Winters sprang der Vierschanzentournee-Zweite Wellinger starke 138,5 und 137,5 Meter weit. Mit seinem zweiten Versuch rettete der 28-Jährige dem deutschen Quartett als Schlussspringer den schon verloren geglaubten Platz auf dem Podium.

Geiger und Leyhe mit je einem schwachen Sprung

Für Wellingers Teamkollegen lief es drei Tage nach dem wegen starken Windes abgebrochenen Weltcup in Szczyrk nämlich nicht so gut. Geiger und Leyhe leisteten sich jeweils einen schwachen Sprung. Der Oberstdorfer Geiger sprang auf 119 und 133 Meter. Leyhe landete nach 131,5 und 122,5 Metern.

"Wir haben eine hohe Qualität, aber wir müssen sie auch abrufen", sagte Geiger in der ARD. "Wir haben immer mal wieder ein bisschen zu kämpfen, aber da müssen wir durch." Der Oberstdorfer betonte: "Wir sind eine gute Truppe". Er stellte fest: "Es kann zum Glück auch wieder schnell in die andere Richtung gehen."

Abgeschlossen wird die Tour am Sonntag (16.00 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Einzelspringen in Zakopane.

Das Springen im Ticker und alle Ergebnisse