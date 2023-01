Teams, Termine, Modus: Alles Wissenswerte zur Klub-WM 2022

Die Klub-WM 2022 steht vor der Tür, sie wird im Februar ausgespielt. Die Teilnehmer, der Modus, die Begegnungen - alles Wichtige zum Turnier in Marokko auf einen Blick.

Wann und wo findet die Klub-WM 2022 statt?

Die Klub-WM geht vom 1. Februar bis 11. Februar 2023 über die Bühne. Der Sieger für die Ausgabe 2022 wird aufgrund der Winter-WM in Katar also erst jetzt ermittelt. Gespielt wird in Marokko in zwei Arenen. In der Hafenstadt Tangier im Stade Ibn Batouta und in Marokkos Hauptstadt Rabat im Prince Moulay Abdellah Stadium werden die Partien ausgetragen. Gesucht wird der Nachfolger des FC Chelsea.

Welche Teams sind bei der Klub WM-2022 dabei?

Sieben Mannschaften sind für die Klub-WM qualifiziert. Real Madrid als Champions-League-Sieger Europas und Flamengo Rio de Janeiro als Gewinner der Copa Libertadores, des südamerikanischen Pendants. Außerdem mit dabei sind die Seattle Sounders (USA/CONCACAF Champions-League-Sieger), Wydad Casablanca (Marokko/CAF Champions-League-Sieger), Al Ahly SC (Marokko, Finalist der CAF Champions League), Auckland City (Neuseeland/OFC Champions-League-Sieger) und Al Hilal SC (AFC Champions-League-Sieger).

Wie sieht der Spielplan für die Klub-WM 2022 aus?

Los geht es am 1. Februar mit der ersten Runde zwischen Al Ahly SC und Auckland City. Am 4. Februar findet dann die zweite Runde statt, der Gewinner aus der ersten Runde spielt gegen Seattle, dazu stehen sich Wydad Casblanca und Al-Hilal FC gegenüber. Flamengo und Real steigen jeweils erst im Halbfinale ein. Die Brasilianer bekommen es mit Casablanca oder Al-Hilal zu tun, die Spanier spielen gegen eines der anderen drei Teams, also Seattle, Al-Ahly oder Auckland. Die Halbfinals sind für den 7. und 8. Februar geplant, das Endspiel findet am 11. Februar statt.

Wie ist der Modus der Klub-WM 2022?

Steht es nach 90 Minuten unentschieden, gibt es klassisch eine Verlängerung, danach gegebenenfalls noch ein Elfmeterschießen. Die favorisierten Teams aus Madrid und Rio steigen ab dem Halbfinale ein und brauchen somit zwei Siege für den Titelgewinn.

Besonderheiten

Die Klub-WM wird nicht mehr lange in diesem mittlerweile bekannten Format stattfinden. Ab dem Jahr 2025 wird drastisch aufgestockt und es nehmen 32 Mannschaften teil, das gab FIFA-Präsident Gianni Infantino Mitte Dezember bekannt.