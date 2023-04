"Teamplayer" Lotka verlängert vorzeitig beim BVB

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Marcel Lotka vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der Keeper kommt vor allem in der 3. Liga zum Einsatz.

Im vergangenen Sommer kam Marcel Lotka von Hertha BSC zur Dortmunder Borussia - begleitet wurde der Transfer von einigen Nebengeräuschen. Dessen ungeachtet, avancierte der gebürtige Duisburger auf Anhieb zum Stammkeeper in der Drittliga-Mannschaft der Westfalen und überzeugte mit guten Leistungen. Mit einem kicker-Notenschnitt von 2,63 ist der 21-Jährige der nach Noten zweitbeste Spieler der 3. Liga (nach Saarbrückens Daniel Batz).

Für seine starken Leistungen erntet Lotka nun den Lohn. Sein ursprünglich bis 2024 datierter Vertrag hat sich nun um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. "Wir waren vom ersten Zusammentreffen an überzeugt, mit Marcel nicht nur einen talentierten jungen Torwart, sondern darüber hinaus einen ehrgeizigen und fleißigen Teamplayer gefunden zu haben. All diese Einschätzungen hat er in seinem ersten Jahr beim BVB bestätigt, in dem er sich zu einem der besten Spieler auf seiner Position in der 3. Liga entwickelt hat", begründet Dortmunds Sportlicher Leiter der U 23, Ingo Preuß, die Verlängerung in einer Klubmitteilung.

Lotka selbst betonte, dass sich der Schritt von Berlin nach Dortmund "vom ersten Tag an als der richtige erwiesen" habe. "Ich spüre beim BVB das Vertrauen und die Unterstützung des Trainerteams, meiner Mitspieler und aller Mitarbeiter. Diese positive Energie versuche ich in jedem Training und jedem Spiel zurückzugeben und bin voller Vorfreude, hier weiter für mich und mein Spiel zu lernen."

Lotka wurde in der laufenden Saison neben seinen 24 Einsätzen in der 3. Liga auch fünfmal in den Bundesliga-Kader berufen. Im Oberhaus hatte er in der vergangenen Spielzeit zehn Einsätze für Hertha BSC absolviert.