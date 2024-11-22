Teamkollege Gressel: Bei Unentschieden wird Messi "unausstehlich"

Seit Januar 2024 spielt Julian Gressel für Inter Miami und lernte dadurch Lionel Messi kennen. Der 30-Jährige ließ durchklingen, dass der Umgang mit dem Argentinier nicht immer einfach ist.

Lionel Messi kann man wohl getrost als einen Gewinnertypen bezeichnen, ein Blick auf seine Titelsammlung genügt. An Ehrgeiz scheint es dem Argentinier auch mit 37 Jahren nicht zu mangeln, wie sein Mitspieler bei Inter Miami, Julian Gressel, nun verriet. "Für ihn ist es schlicht inakzeptabel, remis zu spielen. So einfach ist das", sagte Gressel im Podcast Major League Journeymen: "Als wir dieses Jahr mal ein Unentschieden hatten, war er unausstehlich."

Es war bei weitem nicht die einzige Punkteteilung in dieser Saison für das Team aus Florida. Achtmal in 34 Begegnungen spielte Inter Miami in der regulären Saison unentschieden, im September sogar dreimal in Folge.

Dementsprechend unzufrieden präsentierte sich auch Messi offenbar. Der Umgang mit dem sehr ehrgeizigen Weltstar seit "sehr fordernd", sagte Gressel: "Wir reden hier schließlich über den Spieler mit den meisten Siegen in der Geschichte des Fußballs. Daran muss man sich erstmal gewöhnen."

Martino suchte mit Messi das Gespräch

Gressel berichtete, das Inter-Trainer Gerardo Martino auf seinen argentinischen Landsmann Messi eingewirkt und ihm zu verstehen gegeben habe, dass er auch in der MLS nicht alle Spiele gewinnen könne. "Aber seine Aura ist eben so", sagte Gressel, der im fränkischen Neustadt an der Aisch geboren ist und 2013 in die USA ging, um Fußball und Studium am College zu verbinden.

2017 wurde er von Atlanta United gedraftet, über DC United, die Vancouver Whitecaps und Columbus Crew landete er schließlich in Miami. Inzwischen hat der Mittelfeldspieler auch die US-Staatsbürgerschaft erlangt und bereits sechs Länderspiele für das US-Team absolviert.

Inter Miami um Messi sowie die anderen ehemaligen Barcelona-Stars Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba zog zwar als bestes Team der Hauptrunde in die Play-offs ein, musste dort aber schon in der 1. Runde überraschend die Segel streichen. Ein 2:3 gegen Atlanta United wurde Miami letztlich zum Verhängnis. Inzwischen ist Trainer Martino aus persönlichen Gründen vom Traineramt zurückgetreten.