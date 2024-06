Team-WM: Deutsches Duo scheidet im Achtelfinale aus

Martin Schindler und Gabriel Clemens sind bei der Team-WM in Frankfurt am Main im Achtelfinale knapp gescheitert.

Das deutsche Duo verlor denkbar knapp mit 7:8 im Entscheidungsleg gegen Nordirland mit Brendan Dolan und Josh Rock. Damit wird auch bei der 14. Auflage des World Cup of Darts kein deutsches Team triumphieren.

Schindler und Clemens lagen gegen die starken Nordiren mit 4:7 hinten, überstanden daraufhin jedoch zwei Matchdarts und stellten auf 7:7. Dann aber traf Rock den Matchdart. Im Vorjahr waren Schindler und Clemens im Halbfinale an Schottland gescheitert.

In der K.-o.-Runde sind auch die gesetzten Topnationen England, die Niederlande (mit Michael van Gerwen und Danny Noppert), Schottland (mit Peter Wright und Gary Anderson) und Titelverteidiger Wales (mit Jim Williams und Jonny Clayton) ins Turnier eingestiegen.

Am Sonntag stehen am Nachmittag zunächst die Viertelfinal-Spiele an. Am Abend werden dann Halbfinale und Endspiel ausgetragen. Titelverteidiger ist Wales.