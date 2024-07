Team USA startet mit Statement gegen Kanada in Olympia-Vorbereitung

Die USA ist erfolgreich in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris gestartet. Gegen den WM-Dritten Kanada setzten sich die Amerikaner nach anfänglichen Problemen mit 86:72 durch.

Vor einer Rekordkulisse von 20.757 Zuschauern in Las Vegas war Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves mit 13 Punkten bester Scorer für die Gastgeber. Vor den Augen von Ex-Präsident Barack Obama starteten die Kanadier dank zahlreicher US-Ballverluste mit einem 11:1-Lauf, doch je länger das Spiel dauerte, zeigte sich vor allem defensiv die körperliche Überlegenheit der Amerikaner.

Kein großer Faktor war dabei Joel Embiid, der erstmals für die USA auflief. Der gebürtige Kameruner foulte bereits im dritten Viertel aus und spielte somit als Starter nur 12 Minuten. Neben dem MVP von 2023 begannen Stephen Curry, Devin Booker, Jrue Holiday und LeBron James, von der Bank kommend überzeugte vor allem das Big-Men-Duo bestehend aus Anthony Davis (10 Punkte, 11 Rebounds) sowie Bam Adebayo (4, 7 Boards).

Nicht zum Einsatz kam Kevin Durant, der weiterhin an Wadenproblemen laboriert. Dazu fehlte auch noch Derrick White von den Boston Celtics, der wenige Stunden vor Tip-Off für den verletzt abgereisten Kawhi Leonard nachnominiert wurde.

Kanada nach gutem Start ohne Chance

Die Kanadier, die das US-Team bei der Weltmeisterschaft im Spiel um Platz 3 noch geschlagen hatte, trafen nur knapp 34 Prozent aus dem Feld und verwandelten nur sieben ihrer 33 Dreier. Superstar Shai Gilgeous-Alexander (10, 3/10 FG) hatte noch keinen Rhythmus, ähnliches galt für Backcourt-Partner Jamal Murray (5, 2/8). Bester Scorer der Kanadier war R.J. Barrett (12). Hier geht es zum kompletten Boxscore!

Die USA reisen nun in den kommenden Tagen nach Abu Dhabi, wo es weitere Tests gegen Australien (Mo) und Serbien (Mi) geben wird. Am 22. Juli steht zudem noch ein Testspiel in London gegen Weltmeister Deutschland an. Kanada testet derweil am 19. Juli gegen Gastgeber Frankreich in Orleans.