Team USA: Diese Superstars sind bei Olympia mit dabei

Seit 2004 haben die USA bei Olympia viermal in Folge die Goldmedaille gewonnen und dabei nur ein einziges Spiel verloren. Und auch in diesem Jahr stehen die Chancen gut, es dürfte der prominenteste Kader seit 2008 sein.

Die Pleite gegen Deutschland im Halbfinale der WM 2023 hat in den USA Spuren hinterlassen, auch deshalb schicken die USA zu den Olympischen Spielen in Frankreich diesmal die "Avengers". An dieser Stelle sei gesagt, dass Olympia in den Vereinigten Staaten ohnehin noch einmal einen höheren Stellenwert genießt, doch so prominent wie diesmal war dieses Team schon lange nicht mehr besetzt.

Seit der Bronzemedaille 2004 haben die USA bei Olympia nur ein einziges Spiel verloren - vor drei Jahren zum Auftakt gegen Frankreich (76:83). Im Finale gelang jedoch die Revanche (87:82), womit die USA nun die vier letzten Goldmedaillen bei den Männern abräumten. Und beim Blick auf den Kader wäre alles andere als eine weitere Titelverteidigung eine massive Enttäuschung. Schauen wir zusammen auf die zwölf "Auserwählten".

Stephen Curry

Team: Golden State Warriors

Position: Point Guard

Alter: 36

Statistiken in der NBA 2023/24: 26,4 Punkte, 4,5 Rebounds und 5,1 Assists bei 45,0 Prozent aus dem Feld und 40,8 Prozent von der Dreierlinie (74 Spiele)

Der beste Schütze aller Zeiten! Die Ikone der Warriors hat die mit Abstand meisten Dreier in der Geschichte der NBA gewonnen und war neben LeBron James der einflussreichste Spieler der vergangenen Dekade. Viermal wurde der heute 36-Jährige mit den Warriors Champion, nur Olympia-Gold fehlt dem zweifachen MVP noch. Das will er in Paris nachholen.

Anthony Edwards

Team: Minnesota Timberwolves

Position: Guard

Alter: 22

Statistiken in der NBA 2023/24: 25,9 Punkte, 4,8 Rebounds und 5,4 Assists bei 46,1 Prozent aus dem Feld und 35,7 Prozent von der Dreierlinie (79 Spiele)

Das Küken im Team, doch verstecken muss sich der Top-Pick des NBA Drafts von 2020 nicht. In der abgelaufenen Saison machte der Guard noch einmal einen enormen Sprung und wurde erstmals in ein All-NBA-Team gewählt, dazu führte er Minnesota zum erst zweiten Mal in der Franchise-Historie in die Conference Finals. Edwards steht für die neue Generation von Basketball made in the US, auch bei der WM in Südostasien im Vorjahr war er trotz nur Platz vier der überragende Spieler.

LeBron James war zuletzt 2012 Teil von Team USA. IMAGO/USA TODAY Network

LeBron James

Team: Los Angeles Lakers

Position: Forward

Alter: 39

Statistiken in der NBA 2023/24: 25,7 Punkte, 7,3 Rebounds und 8,3 Assists bei 54 Prozent aus dem Feld und 41 Prozent von der Dreierlinie (71 Spiele)

Der beste Punktesammler der NBA-Geschichte will es ein letztes Mal wissen. Zuletzt war James 2012 für die USA bei Olympia, inzwischen hat der 39-Jährige auch einige gute Argumente in der leidigen GOAT-Debatte mit Michael Jordan. LeBron ist eine lebende Legende und noch nie konnte ein Basketballer so lange ein solch hohes Niveau über einen so langen Zeitraum halten wie der Lakers-Star. Satte 20 Nominierungen für ein All-NBA-Team sind einsamer Rekord.

Kevin Durant

Team: Phoenix Suns

Position: Forward

Alter: 35

Statistiken in der NBA 2023/24: 27,1 Punkte, 6,6 Rebounds und 5 Assists bei 52,3 Prozent aus dem Feld und 41,3 Prozent von der Dreierlinie (75 Spiele)

Der Basketball-Nomade! Auch Durant hat gute Argumente, als einer der zehn besten Spieler aller Zeiten zu gelten, allerdings bleibt der Forward eine polarisierende Figur. Sein Wechsel 2016 zu den Golden State Warriors machte ihn zum Staatsfeind Nr. 1 und wirkt bis heute nach. Zweifellos ließ niemand Scoring leichter aussehen als der 2,11-Meter-Mann, der nun bereits nach seiner vierten Goldmedaille greift.

Derrick White wurde für den verletzten Kawhi Leonard nachnominiert. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Derrick White

Team: Boston Celtics

Position: Guard

Alter: 30

Statistiken in der NBA 2023/24: 15,2 Punkte, 4,2 Rebounds und 5,2 Assists bei 46,1 Prozent aus dem Feld und 39,6 Prozent von der Dreierlinie (73 Spiele)

Auf der Höhe seines Schaffens war Leonard auf einem Niveau wie James, Curry oder Durant, doch zahlreiche Verletzungen verhinderten womöglich absoluten Legendenstatus. Kawhi ist eine Maschine mit einem nicht zu verteidigenden Sprungwurf sowie gigantischen Händen und enormer Power. Das alles machte Leonard, der zweimal Defensive Player of the Year wurde, auch zu einem der besten Flügelverteidiger seiner Zeit.

Tyrese Haliburton

Team: Indiana Pacers

Position: Point Guard

Alter: 24

Statistiken in der NBA 2023/24: 20,7 Punkte, 3,9 Rebounds und 10,9 Assists bei 47,7 Prozent aus dem Feld und 36,4 Prozent von der Dreierlinie (69 Spiele)

Neben Edwards ist Haliburton der zweite Spieler, der es trotz WM-Desaster - so sieht man es zumindest in den USA - in den Olympia-Kader schaffte. Der Pacers-Star ist der beste Passgeber im Team und zählt auch in den NBA in dieser Kategorie zu den Besten.

Jayson Tatum

Team: Boston Celtics

Position: Forward

Alter: 26

Statistiken in der NBA 2023/24: 26,9 Punkte, 8,1 Rebounds und 4,9 Assists bei 47,1 Prozent aus dem Feld und 37,6 Prozent von der Dreierlinie (74 Spiele)

Auch Tatum gehört zur nächsten Welle neuer US-Superstars, kürzlich gewann der Forward mit den Boston Celtics seinen ersten Titel. Der 26-Jährige ist ein waschechter Scorer, der alle Facetten des Spiels beherrscht und auch schon bei Olympia in Tokio mit dabei war und dort auch überzeugen konnte.

Joel Embiid

Team: Philadelphia 76ers

Position: Center

Alter: 30

Statistiken in der NBA 2023/24: 34,7 Punkte, 11 Rebounds und 5,6 Assists bei 52,9 Prozent aus dem Feld und 38,8 Prozent von der Dreierlinie (39 Spiele)

Unfair? Der NBA-MVP von 2023 wurde in Kamerun geboren und hatte vor einigen Jahren eigentlich schon Frankreich zugesagt, doch der Verband der USA um Hall of Famer Grant Hill stimmte den Center im letzten Moment noch um. Embiid schließt somit die letzte Lücke im Team, da in der Vergangenheit häufig ein dominanter Big Man fehlte, was mit diesem Kader aber auch den Star der Philadelphia 76ers kein Problem gewesen wäre (dazu gleich mehr)

Jrue Holiday

Team: Boston Celtics

Position: Guard

Alter: 34

Statistiken in der NBA 2023/24: 12,5 Punkte, 5,4 Rebounds und 4,8 Assists bei 48 Prozent aus dem Feld und 42,9 Prozent von der Dreierlinie (69 Spiele)

Der Guard fliegt immer etwas unter dem Radar, ist aber aufgrund seiner Defense von enormem Wert für das Team. Der bullige Aufbauspieler kann selbst Center verteidigen und stellt sich stets selbstlos in den Dienst der Mannschaft. Seine Entscheidungsfindung im Angriff ist manchmal wacklig, doch für Scoring und Passing gibt es im Kader ohnehin genügend andere Spieler. Holiday ist in diesem Team ein Rollenspieler auf dem allerhöchsten Niveau.

Bam Adebayo ist einer der besten Verteidiger der NBA. IMAGO/USA TODAY Network

Bam Adebayo

Team: Miami Heat

Position: Center

Alter: 27

Statistiken in der NBA 2023/24: 19,3 Punkte, 10,4 Rebounds und 3,9 Assists bei 52,1 Prozent aus dem Feld (71 Spiele)

Schon in Tokio verankerte Adebayo (zusammen mit dem diesmal nicht nominierten Draymond Green) die Defense der USA, auch er ist wie Holiday ähnlich flexibel und mit einer unglaublichen Athletik gesegnet, die ihn zu einem grandiosen Verteidiger machen. Das wird auch in Paris die Aufgabe für den Center der Miami Heat sein, der aber immerhin hier und da auch einen Sprungwurf einstreuen kann.

Anthony Davis

Team: Los Angeles Lakers

Position: Forward/Center

Alter: 31

Statistiken in der NBA 2023/24: 24,7 Punkte, 12,6 Rebounds und 2,3 Blocks bei 55,6 Prozent aus dem Feld und 27,1 Prozent von der Dreierlinie (76 Spiele)

Nur wenige werden sich erinnern, doch auch Davis hat schon eine Goldmedaille im Portfolio, da er 2012 als frisch gedraftete Top-Pick in London mit dabei war. Damals spielte Davis kaum, inzwischen ist "The Brow" in seinen besten Jahren und an beiden Enden des Feldes ein Top-Spieler. Der Sprung zum absoluten Megastar blieb aufgrund von Verletzungen und fehlender Konstanz zwar aus, dennoch zählt Davis weiterhin zu den zehn bis 15 besten Spielern der NBA.

Devin Booker

Team: Phoenix Suns

Position: Guard

Alter: 27

Statistiken in der NBA 2023/24: 27,1 Punkte, 4,5 Rebounds und 6,9 Assists bei 49,2 Prozent aus dem Feld und 36,4 Prozent von der Dreierlinie (68 Spiele)

Wer in einem Team mit Kevin Durant spielt und trotzdem als der wichtigste Spieler angesehen wird, zu dem ist eigentlich schon alles gesagt. Ähnlich wie "KD" ist Booker ein begnadeter Scorer, der aus allen Lagen treffen kann und auch in gewissen Situationen den Spielmacher geben kann.