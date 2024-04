Team HandbALL setzt sich gegen Fredenbeck durch

Es war der sechste Sieg in Serie, den das Team HandbALL am Samstag feierte. Gegen den VfL Fredenbeck feierte das Team von Matthias Struck ein 27:24. "Das war ein harter Ritt", bilanzierte Matthias Struck nach der Partie. Der Sieg spült das Team HandbALL bis auf den sechsten Tabellenplatz nach vorne. Fredenbeck bleibt auf dem vorletzten Rang.

Das Spiel des Team HandbaLL Lippe gegen den VfL Fredenbeck war gezeichnet von den Abwehrreihen und den beiden Keepern, denn sowohl Leon Goldbecker als auch vor allem Dingen Nikolay Petrov aus Fredenbeck zeigten sich glänzend aufgelegt.

Als schwierig bezeichnete THL-Coach Matthias Struck die Vorbereitung auf das Spiel gegen einen Gegner, der in den letzten Wochen viele verschiedenste Abwehrformationen gezeigt hat. "Das alles in eine Woche Vorbereitungszeit auf die Partie zu packen, ist nicht immer einfach", setzten die Trainer aber natürlich auch auf das Videostudium.

Die Partie schwankte eigentlich fast 60 Minuten hin und her, zunächst hatten die Gastgeber, dann die Gäste und praktisch mit der Halbzeitsirene dann wieder die Lipper das Momentum auf ihrer Seite. Ralfs Geislers traf zum 12:11-Pausenstand. Und auch in den zweiten 30 Minuten ging es munter hin und her.

"Auch, wenn wir zehn Minuten vor dem Ende auf einmal wieder mit einem Tor hinten liegen, haben die Jungs nicht aufgesteckt, sondern Ruhe bewahrt und sind weiter mit Willensstärke und Einsatz dahin gegangen, wo es weh tut. Das haben die Jungs sich erarbeitet im Gegensatz zur Hinrunde", so Struck.

Dreier-Serie zum Sieg

Fredenbeck traf letztmalig zum 24:24-Ausgleich, danach hielt das Team HandbALL den Kasten sauber und siegte am Ende zur Freude der 450 Zuschauer mit 27:24. "Vielen Dank auch für die tolle Unterstützung. Das hat den Jungs heute auch wieder sehr gut geholfen", bedankte sich Struck.

"Hut ab, das haben die Jungs gut gemacht. Es war schwer im Angriff, sie haben sich sicherlich einige blaue Flecken abgeholt, aber sie haben sich in das Spiel reingearbeitet. Am Ende dann die Dinger gemacht, gut zurückgearbeitet und den Sieg geholt", freute sich Matthias Struck mit seinen Jungs über diesen wichtigen Erfolg.

"Das war ein harter Ritt. Das Spiel war zäh im Angriff, das lag daran, dass beide Angriffsreihen sehr viel investiert und geackert haben", so Matthias Struck. "Das war das kampfbetontesten Abwehrspiel in dieser Spielzeit, deswegen auch großen Respekt an die Abwehrleistung der Gäste."

Team HandbALL: Kleinschmidt, Goldbecker; Runge 2, Rahmlow 1, ter Duis 1, Oetjen 1, Hasenkamp 3, Puls 3, Hübke 2, Bakker, Bilanzola 4, Geislers 5, Hansen 5/2, Hollstein.