Team HandbALL Lippe II unterliegt Baunatal deutlich

Für das Team HandbALL Lippe II gab es beim 28:35 gegen den GSV Eintracht Baunatal am Samstagabend nichts zu holen. Die Nordhessen bestimmten das Spiel und nahmen am Ende verdient beide Punkte mit auf den Heimweg. Am kommenden Sonntag spielen die Lipper bei der zweiten Eintracht in der Liga. Das Team von Matthias Struck reist nach Hildesheim, einem der beiden Teilnehmer aus der Staffel Nord-West an der Aufstiegsrunde.

Louis Kleinschmidt konnte die Niederlade nicht verhindern Max Grote/maxgrote.de