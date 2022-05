Team DSM verlängert mit Kletterspezialist Bardet

Das Team DSM hat den Vertrag mit Romain Bardet vorzeitig bis zum Ende der Saison 2024 verlängert. Der französische Kletterspezialist fährt seit 2021 für die deutsche Equipe.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich die Reise mit dem Team fortsetzen kann. Es fühlt sich sehr gut an, hier zu bleiben", wird Bardet in einer Teammitteilung zitiert.

Bardet fährt seit der Saison 2021 für das Team DSM, im vergangenen Jahr wurde er beim Giro Siebter und konnte eine Etappe bei der Vuelta gewinnen. Auf seinen Schultern lasten beim Team DSM, das in den Vorjahren bei den großen Rundfahrten eher Tagessiege im Blick gehabt hatte, die Hoffnungen auf Spitzenränge im Gesamtklassement.

Bardet, der 2016 als Zweiter und 2017 als Dritter bereits zweimal bei der Tour auf dem Treppchen stand und 2019 das Bergtrikot gewann, gehört zu den besten Kletterern im Peloton, hat aber im Kampf gegen die Uhr Schwächen gegenüber den anderen Klassementfahrern wie den beiden Slowenen Primoz Roglic (Jumbo-Visman) oder Tadej Pogacar (Team UAE Emirates). In bisherigen Saisonverlauf stellte Bardet mit dem Gewinn der schweren Tour of the Alps Mitte April seine starke Form am Berg unter Beweis. Beim momentan laufenden Giro liegt der 31-Jährige vor dem Start der 8. Etappe im Gesamtklassement auf Rang zehn.

Kemna: "Auf dem Rad kann jeder sehen, dass Romain ein Fahrer der Spitzenklasse ist"

"Auf dem Rad kann jeder sehen, dass Romain ein Fahrer der Spitzenklasse ist. Wir glauben, dass er im letzten Jahr wirklich große Fortschritte in seinem Niveau mit dem Team gemacht hat, und wir konnten ihn noch weiter an die Spitze bringen", sagte Rudie Kemna, der Sportliche Leiter beim Team DSM. "Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns mit Romain weiterhin auf die Gesamtwertung und die Etappenjagd bei Rennen auf höchstem Niveau konzentrieren."