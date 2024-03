Team des Jahres: SC Magdeburg

Seit drei Jahren werden die German Handball Awards verliehen - und zum dritten Mal gewann der SC Magdeburg die Auszeichnung "Team des Jahres".

Es war eine sehr erfolgreiche Saison 2022/23 für den SC Magdeburg. In der Bundesliga wurde das Team um Kapitän Christian O’Sullivan Vize-Meister. Auch im DHB-Pokal wurden sie nach Siebenmeterwerfen gegen die Rhein-Neckar-Löwen Zweiter.

Doch das Jahr endete bei Weitem nicht titellos für den SCM. Zum ersten Mal seit 2002 gewann die Mannschaft von Bennet Wiegert die Champions League. Nach zwei packenden Spielen holten sich die Magdeburger in der Verlängerung gegen KS Kielce die Trophäe.

Alle guten Dinge sind drei

Und auch die neue Spielzeit begann mit einem Titel. Im November gewann der SCM den IHF Super Globe zum dritten Mal in Folge - und zum dritten Mal in Serie gab es nun auch die Auszeichnung zum Team des Jahres.

Für Kapitän Christian O'Sullivan bedeutet das "sehr viel. Es bedeutet, dass wir letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt haben. Wenn man diesen Preis in Deutschland gewinnt, hat man normalerweise etwas gewonnen und wir wissen wie schwer das ist, können das gut einschätzen", so der 32-Jährige.

Doch er weiß auch um die Qualität seiner Mannschaft: "Wir wissen wie gut unser Kader ist, aber man kann einfach nur wenige Punkte in der Bundesliga verlieren. Es ist sehr schwierig zum Final4 zu kommen im Pokal und die Champions League zu gewinnen, ist auch sehr schwierig." Dennoch hat Magdeburg genau das geschafft.

Die Konkurrenz schläft nicht

"Man muss einfach von September bis Juni gut spielen und das ist verdammt schwierig in Deutschland. Wir wollen diese Dinge und andere Pokale gewinnen. Wir wissen, dass unsere Leistung einfach ein gewisses Niveau nicht unterschreiten darf, dafür versuchen wir uns einfach zu pushen", verrät O'Sullivan das Erfolgsgeheimnis.

Neben dem SC Magdeburg waren standen viele weitere erfolgreiche Teams zur Wahl. Die männliche U21-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes krönte sich im Sommer zum Junioren-Weltmeister. Die Beachhandball-Nationalmannschaft der Frauen verteidigte den EM-Titel und gewann Bronze bei den European Games. Die Füchse Berlin gewannen die EHF European League und der THW Kiel wurde Deutscher Meister.

Von den Frauen war ebenfalls Titelsammler SG BBM Bietigheim (Deutscher Meister, Pokalsieger, Supercupsieger) nominiert - sowie das Überraschungsteam HSG Bensheim/Auerbach, das sich für seine tolle Entwicklung mit der Qualifikation für den Europapokal belohnte.

Doch wenn der SC Magdeburg so weiter macht und in dieser Saison die Champions League verteidigt, sich die Deutsche Meisterschaft zurückholt oder den DHB Pokal gewinnt, könnte 2024 auch in der vierten Ausgabe der German Handball Awards kein Weg am SCM als "Team des Jahres" vorbeiführen.