"Team der Saison" Live-Blog: Flensburger als bester Linksaußen ausgezeichnet

Die European Handballfederation will am heutigen Donnerstag ihr "Team der Saison" für die abgelaufene Spielzeit präsentieren. Der Kontinentalverband wird die Bekanntgabe auf insgesamt acht Stunden strecken.

Die European Handballfederation wird bei Männern und Frauen jeweils ein Team der Saison küren - in der vergangenen Saison konnten deutsche Klubs drei Auszeichnungen abräumen. Niklas Landin als Torhüter vom THW Kiel sowie Mathias Gidsel und Hans Lindberg von den Füchsen Berlin als beste Spieler im rechten Rückraum und auf Rechtsaußen.

Auch wenn man beim Truckscout24 Final4 im letzten Jahr schon im Halbfinale am späteren Sieger SC Magdeburg gescheitert war, erhielt der FC Barcelona ebenfalls drei Auszeichnungen - bester Kreisläufer war Ludovic Fabregas, der mittlerweile in Veszprem spielt, bester Abwehrspieler Thiagus Petrus und bester Rookie Domen Makuc.

Drei Auszeichnungen gingen hingegen an Spieler anderer Klubs, Zagrebs Timur Dibirov war der beste Linksaußen, PSG-Spielmacher Luc Steins der beste Mann auf Rückraum Mitte. Und Simon Pytlick, damals noch bei GOG und mittlerweile bei der SG Flensburg-Handewitt, schnappte sich den Titel als bester Spieler im linken Rückraum und als MVP.

Bei den Frauen landeten keine deutsche Spielerinnen oder Spielerinnen deutscher Klubs im Team der Saison. Dafür erhielten mit Torhüterin und MVP Katrine Lunde von Vipers Kristiansand, den beiden Rückraumspielerinnen von Team Esbjerg Henny Reistad und Nora Mørk, sowie deren Teamkollegin Kathrine Heindahl gleich vier Norwegerinnen eine Auszeichnung. Mit Vilde Ingstad als beste Kreisläuferin räumte Esbjerg insgesamt vier Titel ab.

6 Nationalspieler:innen nominiert

In diesem Jahr sind insgesamt 110 Spielerinnen und Spieler von 21 Nationen sind für die Auszeichnung als 'Spieler:in des Jahres' nominiert. Unter den Nominierten sind auch die beiden deutschen Nationalspielerinnen Xenia Smits von SG BBM Bietigheim und Emily Bölk (FTC Budapest).

Bei den Männern stehen gleich vier Nationalspieler zur Wahl. Wie im vergangenen Jahr wurden Lukas Mertens, Johannes Golla und Andreas Wolff erneut nominiert. Dazu kann sich Tim Hornke, der im vorläufigen Olympia-Kader von Bundestrainer Alfred Gislason steht, Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen.

Darüber hinaus sind auch einige Bundesligaspieler nominiert. Der deutsche Meister SC Magdeburg stellt mit acht nominierten Spielern den größten Block. Danach folgen die Füchse Berlin mit vier Nominierung. Vom European-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt haben es drei Spieler auf die Liste der Nominierten geschafft. Mykola Bilyk (THW Kiel) und Niclas Kirkeløkke (Rhein-Neckar Löwen) sind ebenfalls nominiert. Bei den Frauen stehen neben Smits fünf weitere Spielerinnen von Bietigheim zur Wahl.

Zur Übersicht über die nominierten Spieler:innen

So funktioniert die Bekanntgabe

Beginnend ab 10:00 Uhr wird die EHF stündlich über die Social-Media-Kanäle des Verbands jeweils einen Spieler und eine Spielerin der Saison bekannt geben. Das gesamte Team wird dann am Abend im Rahmen der Auslosung für die Gruppenphase der Champions League der Männer und Frauen präsentiert.

Der wertvollste Spieler und die wertvollste Spielerin, der beste Beachhandballer und die beste Beachhandballerin sowie der besten Rookie bei den Männern und Frauen werden Mitte Dezember im Rahmen einer Gala ausgezeichnet.

Team der Saison 2023/2024

Bei der Wahl zum besten Linksaußen setzte sich Flensburgs Emil Jakobsen gegen namhafte Konkurrenz wie die beiden Europameister Dylan Nahi (Industria Kielce) und Huga Descat (Telekom Veszprem) durch. Mit Lukas Mertens vom deutschen Meister SC Magdeburg war ein zweiter Bundesligaspieler in dieser Kategorien nominiert. Bei den Frauen ging die Auszeichnung an Chloé Valentini. Die Französin von Metz Handball hatte sich mit ihrem Klub in Frankreich die Meisterschaft gesichert, wenige Monate zuvor heimste die 29-Jährige bei der Handball-EM mit Frankreich die Goldmedaille ein.

Das Team der Saison in der Übersicht

Männer

Tor: tba

Linksaußen: Emil Jakobsen (SG Flensburg-Handewitt)

Rückraum Links: tba

Rückraum Mitte: tba

Rückraum Rechts: tba

Rechtsaußen: tba

Kreis: tba

Abwehr: tba

Frauen

Tor: tba

Linksaußen: Chloé Valentini (Metz Handball)

Rückraum Links: tba

Rückraum Mitte: tba

Rückraum Rechts: tba

Rechtsaußen: tba

Kreis: tba

Abwehr: tba